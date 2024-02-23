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《麻辣教師GTO》回來了！不只反町隆史　特別篇還有6原班人馬

▲《麻辣教師GTO》睽違26年播出特別篇，找回當年的原班人馬，不只反町隆史，其他6大卡司池内博之、山崎裕太、窪塚洋介、徳山秀典、藤木直人、小栗旬曝光。（圖／gtorevival IG）
▲《麻辣教師GTO》睽違26年播出特別篇，找回當年的原班人馬，不只反町隆史，其他6大卡司池内博之、山崎裕太、窪塚洋介、徳山秀典、藤木直人、小栗旬曝光。（圖／gtorevival IG）

記者薛羽彤／綜合報導

日劇《麻辣教師GTO》1998年上線，由反町隆史和松嶋菜菜子主演，兩人因戲結緣最終結為夫妻。去年日本富士電視台宣布，慶祝開台65週年，《麻辣教師GTO》睽違26年將推出特別篇，再度找回反町隆史演出。今（23）日卡司曝光，集結過去的原班人馬，池内博之、山崎裕太、窪塚洋介、徳山秀典、藤木直人、小栗旬等人，讓戲迷嗨喊「整個青春回憶都出現了！」

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▲日劇《麻辣教師GTO》由同名漫畫改編，當年找來反町隆史、松嶋菜菜子主演，俊男美女的組合驚艷不少劇迷。（圖／轉攝自amazon）
▲日劇《麻辣教師GTO》由同名漫畫改編，當年找來反町隆史、松嶋菜菜子主演，俊男美女的組合驚豔不少劇迷。（圖／轉攝自amazon）
《麻辣教師GTO》官方帳號今日曝光卡司包含池内博之、山崎裕太、窪塚洋介、徳山秀典、藤木直人、小栗旬，原班人馬睽違26年宣告回歸，讓粉絲驚喜又期待，直呼「真的起雞皮疙瘩」，本劇4月1日將在日本電視台播出。不過，反町隆史的妻子松嶋菜菜子尚未在卡司名單中，讓不少戲迷也持續敲碗「松嶋應該也要出演了吧」、「更期待松嶋菜菜子也客串一下」、「神仙陣容啊…如果松嶋菜菜子有回歸就太神了！」

▲《麻辣教師GTO》特別篇找回原班人馬。（圖／gtorevival IG）
▲《麻辣教師GTO》特別篇找回6位原班人馬池内博之（上排左起）、山崎裕太、窪塚洋介、徳山秀典（下排左起）、小栗旬、藤木直人。（圖／gtorevival IG）
由漫畫改編成的日劇《麻辣教師GTO》，講述原本是暴走族不良少年的鬼塚英吉，因為想親近年輕女高中生而成為教師，與學生們和學校發生碰撞，進而解決許多校園問題。《麻辣教師GTO》播出在當時掀起一股熱潮，林志玲的老公AKIRA也曾演出2012版的《麻辣教師GTO》，飾演「第二代」不良教師鬼塚英吉，當時還剃了鬍子、染了一頭金髮，憑藉此劇走紅。

▲林志玲老公AKIRA也曾演出二代《麻辣教師GTO》。（圖／八大電視台提供）
▲林志玲老公AKIRA也曾演出二代《麻辣教師GTO》。（圖／八大電視台提供）
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