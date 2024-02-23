Kobo電子書推訂閱制月付199看百萬本 博客來祭宮西達也親簽套組
電子書閱讀器讓書蟲們一機在手即可閱讀浩瀚的書海，近年已經成為不少人閱讀新選擇。電子書品牌樂天Kobo，看好台灣電子書市場，特別在台北國際書展期間宣布將引進「Kobo Plus訂閱制」，每月199元起，即可閱讀逾150萬本電子書或聽15萬本有聲書，另有「聽讀暢享」大全包方案每月259元。博客來則於 2月23日前買國際書展電子書、有聲書參展書滿699元點券現折100元、滿1200元再送100元折價券，同時推出童書界大師宮西達也親簽套組。
記者周淑萍/綜合報導
根據樂天Kobo的數據顯示，台灣讀者在電子書上的閱讀時間，在去年年成長就達12%，有聲書聆聽時間更是達20%成長，另針對台灣用戶的閱讀習慣調查，有85%的讀者表示，每年購買書籍習慣的分配上，就有一半以上的書籍是以電子書為主。樂天Kobo看準台灣讀者的需求，正式在台推出「Kobo Plus訂閱制」，供固定月費「暢讀、暢聽」。
樂天 Kobo全球執行長 Michael Tamblyn也分享到，「一般消費者都會以新書排行榜、熱銷榜、知名作家等原因去購買書籍，但相對地也縮窄了讀者閱讀書籍的種類限制。」透過訂閱制能滿足讀者以固定月費的需求，提供不必投資「不知道自己適合與否」的書籍成本，擴大閱讀範圍。
「Kobo Plus訂閱制」服務即日起正式在台上線，共提供3種訂閱方案，新訂戶任一方案皆享14日免費試用體驗；「暢讀」每月199元，可看150萬本電子書；「暢聽」每月199元，可聽超過15萬本有聲書；「聽讀暢享」大全包方案每月259元，則上述兩項內容全包。
此外，本次書展童書大師宮西達也來台，博客來線上推出相關活動，最具代表性的「霸王龍」系列迎來20週年，新作《再見了，很好吃！ ：你看起來好像很好吃第2彈》本土、日本同步上市；國際書展期間博客來特邀小魯文化共同推出兩種宮西達也老師紀念獨家親簽套組，《我是霸王龍》系列14冊，特價3999元還送造型抱枕，另一矚目商品超人力霸王套書，特價75折，限量100套。