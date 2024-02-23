元宵節「1.5萬隻黃色小鴨」游河競速！最佳觀賽點曝 網：可撈嗎
高雄「2024冬日遊樂園」接近尾聲，黃色小鴨魅力無法擋，已經吸引超過740萬人次前往賞鴨。高市府青年局也展現無限創意，將青創業者與黃色小鴨緊密連結，舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，明（24）日元宵節下午會有1萬5000隻超萌小鴨在大港橋水域競速漂流，活動曝光後引發網友熱烈討論，「這次活動企劃真的無極限，總是出其不意」、「情人節親親完，元宵節就兒孫滿堂了。」也有人開玩笑提問「可以撈嗎？」而青年局今日也曝光最佳觀賽點。
記者葉盛耀/綜合報導
青年局局長張以理表示，為擴大黃色小鴨帶來的經濟效益，特別參考國外行之有年的「Ducky Derby-Duck Race」小鴨漂流比賽，舉辦「港快跑鴨！」水域摸彩活動，期望趁著春節期間有來自世界、全臺各地的遊客，為青創店家增加曝光及知名度，刺激買氣，促進青創店家的效益，也為城市增添歡笑樂趣的熱鬧氛圍。「港快跑鴨！」小鴨漂流摸彩活動作為冬日遊樂園壓軸大型活動，讓網友大讚也紛紛表示一定要朝聖成千上萬小鴨在大港橋慶元宵的壯觀畫面，青年局也特別曝光最佳觀賽地點，讓民眾當天可以到場幫1.5萬隻小鴨加油。
青年局表示，「港快跑鴨！」的小鴨療癒漂漂河從駁二塔開始，行經大港橋，至高雄港第三船渠遊艇碼頭，總長約350公尺，觀賞小鴨療癒漂漂河的最佳位置就在大港橋輕軌「駁二大義站」這端的沿岸和大港橋上，建議民眾明天周六元宵節下午可先搭乘輕軌至「駁二大義站」下車，3時整先觀賞大港橋旋轉、逛逛市集，3時45分迎接1.5萬隻小鴨在大港橋水域衝刺。
青年局指出，小鴨預計漂流時間約1小時，抵達終點時，會有特別設置的「小鴨達陣通道」，只能容許一隻小鴨通過，也歡迎民眾在終點處一起見證「獎落誰鴨」，擁有第一名小鴨編號的摸彩券得主將獲得最大獎「高雄-東京雙人商務艙來回機票」乙張，前50名小鴨也通通有獎。
青年局強調，當天為了不讓小鴨溢出賽道，本次活動捨棄使用泳池分水道浮標，而是採用攔阻密度較高的充氣式攔油索設置賽道，現場也會有工作船隻確保小鴨在圍起來的跑道內競賽，不會讓小鴨任意漂流；賽後也委請廠商確保每一隻小鴨都被打撈上岸，確實清點和清理，並妥善處理後續運用事宜，不造成污染及浪費，目前研擬多方管道再利用，絕不會讓小鴨成為海洋垃圾。
參與「港快跑鴨！」的攤車「愛浪客公益手作寵物零食」表示，「參與活動讓營業額爆量，過年第二天摸彩券就發完，戶籍遷到高雄6年，覺得青年局辦活動很用心。」青創店家「沐島咖哩研製所」負責人林俊霖也說，「港快跑鴨雖是限時活動，但鴨迷們非常熱烈參與，讓大家覺得到高雄不只有黃色小鴨可以看，到青創店家消費還有抽獎券可以拿，實在很適合旅遊。」