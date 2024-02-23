黃偉哲開箱全國首輛燈會自駕車 2/25-3/10開放體驗
「2024台灣燈會在台南」高鐵燈區將在24日開幕啟燈，台南市長黃偉哲與日本女星大久保麻梨子開箱全國首輛的燈會專屬自駕車，共同搭乘「龍喜利來號」自駕車，展開從歸仁大道站至大武路站的AI無人駕駛之旅，並宣布2月25日至3月10日在高鐵燈區推出自駕車試乘體驗，歡迎民眾來台南賞燈順道體驗搭乘，沿途欣賞燈節藝術品，來一場精采視覺饗宴。
記者郭俊暉／台南報導
黃偉哲表示，全國首座以自駕技術為主的測試場域就在台南沙崙科學城，為使燈會結合科學城特色，特別規畫自駕車搭乘體驗，透過無方向盤、無司機的AI駕駛模式，搭配車輛專屬的高精地圖，展現專業自駕技術，也讓台灣自駕技術迎向新里程碑。
台南市政府表示，這次提供試乘的燈會自駕車導入先進AI自駕技術，打造全國首輛無方向盤、無司機的燈會自駕車，將免費提供民眾搭乘，體驗AI無人駕駛樂趣。今年迎來「台南400」，以科技創新結合文化首都魅力，形塑台南的軟實力。
勤崴國際副總經理林映帆表示，公司整合自家地圖繪製技術與電動車、AI大數據等科技，為不同場域量身打造無人自駕車。此次因應台灣燈會運行的自駕車，是全台灣首次在燈會應用自駕車體驗服務，向國際展現台灣卓越的自駕技術。
台灣燈會提供的自駕車「萬物興龍號」、「龍喜利來號」試乘體驗地點為大武路站 (歸仁十八路與大武路口)；歸仁大道站 (歸仁大十八路與歸仁大道口) 共2站，營運期間為2月25日至3月10日，每天上午11點至下午4點，依固定班次每10分鐘進行發車。因車輛班次及座位有限，現場進行人數控管，請參與民眾配合現場指引，以利搭乘。