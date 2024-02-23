西班牙住宅大火！至少4死13傷 「大片驚悚火海」畫面曝
西班牙大城瓦倫西亞（Valencia），當地時間22日驚傳公寓大火，由於火勢延燒迅速、蔓延範圍之廣，燃燒面積看上去相當驚人，彷彿整片建物都陷入烈焰火海，截至發稿時間為止，已知至少造成4人死亡、13人受傷，19人失蹤。
國際中心蔡姍伶／綜合報導
綜合外媒報導，雖然當局派出大量消防員灌救，但仍無法在短時間內撲滅火勢，據管理人員透露，該大樓共有138套公寓，住了約450名居民。有住戶獲救後驚魂未定的表示，火勢在10分鐘內就全面延燒，質疑建築物所用建材有問題、根本不防火。
瓦倫西亞工業技術工程師學院（College of Industrial Technical Engineers of Valencia）副院長普切達斯（Esther Puchades）透露，火災前她曾視察過該棟建築，發現外部採用的是一種由於易燃性而不再被廣泛使用的聚氨酯材料。
工程師伊格拉 (David Higuera) 也告訴西班牙媒體《國家報》，建築物的外牆很可能是火勢迅速蔓延的原因，因為帶有泡沫隔熱體的鋁板雖然隔熱、保冷作用都很好，卻「非常易燃」。
報導指出，該地區已經建立起臨時醫院，無家可歸者則被安置在飯店。西班牙首相桑切斯（Pedro Sánchez）在X平台上發文，對被大火影響的人民致上歉意與支持，已下令有關應急部門全力救援。