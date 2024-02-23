稱盧秀燕「從沒想要下車」　鄭照新：沒有證據的臆測就是腦補

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鄭照新表示，西布特羅是混合標準品的成份之一，若是實驗室污染，這份肉品不會只驗到西布特羅一種瘦肉精，且其他肉品也應該會被驗出違規。但中央也驗出西布特羅後，包括食藥署長吳秀梅跟衛福部長薛瑞元都說，排除實驗室影響因素，實驗室污染可能非常低。
鄭照新說，外界聚焦僅一件肉品驗出西布特羅，卻忽略事件爆發時，整批372公斤梅花肉能驗的只剩11公斤，超過360公斤、97％肉品都被吃掉。這種指控對捍衛食安、善盡職責的基層檢驗人員不公平。
對於食安人員淚灑食藥署專案報告會場一事，鄭照新表示，市長盧秀燕受到壓力已是司空見慣，但她捨不得基層人員只是在善盡職責，卻被質疑做假，「受到這麼專業的訓練卻被懷疑，是非常灰心、非常氣餒的。」
對於盧秀燕指此事是單一個案，被懷疑見風向變了急著下車，鄭照新說「我們從來沒有想要下車，六都沒有一個首長，會在驗出問題肉品後，說「『我要吃案』！」他指出事件發生後，過年期間肉品銷售不減反增，台灣肉品經得起考驗，消費者、大部分豬農都有信心。
鄭照新認為禁得起檢驗的事就不怕別人指控，卻會消耗掉溯源的黃金時間，發現問題了，應該精準務實調查，而不是打口水戰、做政治臆測。他並舉最近的問題辣椒粉為例，「哪個縣市政府第一時間會認為應該吃案或隱匿？一定是第一時間公布、查扣下架」。台中市照章行事，卻被賦予很多政治想像，很多人心態不健康、一查到食安問題出來，就聯想到會對選舉造成傷害，「實在是想太多！食安是求真而非求勝，大家一起找出原因才務實、才符合人民期待。」
鄭照新說，台中市政府非常樂意接受全方面的調查與檢驗，他提醒通路也是很重要的溯源基礎，該批肉品從屠宰到上架的時間有半年，這半年從儲存、運送等各環節，應該再三確認；此外，飼料有沒有問題，也要去了解。他強調應該用科學證據找出西布特羅在哪裡，有一分證據說一分話，沒有證據的臆測就是腦補，只會讓資訊混亂、浪費大家時間，沒有其他意義。
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