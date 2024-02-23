NBA／Doncic轟41分準大三元！40年來唯二紀錄 獨行俠123:113太陽
在NBA明星賽週後的首場比賽中，達拉斯獨行俠隊雙星Luka Doncic和Kyrie Irving聯手轟下70分，力壓太陽雙槍Devin Booker和Kevin Durant，終場獨行俠以123：113逆轉擊敗鳳凰城太陽，收下近期的7連勝，以33勝23敗戰績躍居西區第6。
記者路皓惟/綜合報導
太陽雙槍Devin Booker和Kevin Durant在上半場合計攻下28分，幫助太陽以63：60微幅領先。然而，下半場開始後，獨行俠狂下「三分雨」，第三節投進了8顆三分球，其中Doncic貢獻了3顆，獨行俠打出一波16：0攻勢，不僅超前比分，還將領先優勢擴大到了雙位數。
雖然太陽隊在決勝節努力將分差縮小至個位數，但終究無法完全逆轉局勢，最終獨行俠逆襲成功，以10分之差勝出，終止了太陽2連勝。
此戰獨行俠隊一共投進了19顆三分球，Doncic轟進6顆三分球，攻下全場最高的41分，並貢獻了11次助攻、9個籃板和4次抄截，差一點就實現大三元。
24歲的Doncic目前生涯累計達到10747分、3249籃板和3090次助攻，成為繼「詹皇」LeBron James之後，NBA近40年來，第二位在25歲之前達成1萬分、3000籃板和3000助攻里程碑的球員。
另一方面，Irving全場攻下29分，並有5個籃板，其中一記高難度的拉桿換手反手上籃博得滿堂彩。
至於Booker砍下35分，另外貢獻了8次助攻和5個籃板，Durant則繳出23分、6個籃板。
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