百年檜木歷史館「1913舊事所」全新開放

阿里山賓館百年檜木歷史館「1913舊事所」，歷經硬體修整與重新策展，以全新面貌對外開放。值得一提的是，歷史館舊式木造櫃檯與禮品販賣部斜面玻璃櫃已非常少見，數年前一度面臨拆毀的命運，經董事長石川決議保存富有歷史線索與情感的舊事物，並找來策展團隊，從民間與海外蒐集阿里山的文獻與文化，讓往日風華的記憶更加完整，展現橫跨百年時空的惜物與傳承意義。
記者黃文德／綜合報導
阿里山賓館分為現代館與歷史館二區，歷史館的木造棟依然保留原本架構，前身為1913年興建的「阿里山林場俱樂部」，見證阿里山鐵路與林場興衰，富有舊時風情，其中的716號為當年日治時期總督等級的高級官員所住，至今仍保留傳統日式風格。
「1913阿里山舊事所」2018年成為「嘉義縣的第14個地方文化館」，也是全台灣海拔最高的文化館，定調為歷史基礎發展之文化生活教育體驗館所，結合住宿體驗，運用自然資源發展環境教育，並將地方發展起源之林業、森鐵產業及其所延伸出的藝術與技術等，透過異業合作，轉變成簡單可體驗的方式，讓旅客接觸並了解在地文化。
石川傳媒集團2020年開始經營阿里山賓館，接手之初深感這座高山飯店豐富的歷史文化與歷史館的空間風韻和故事，均是珍貴的資產及百年故人軼事的見證，除了先將舊損的裝潢修整換新、升級空調衛浴等基礎設備，更投入大量心力保存賓館文物。全新的「1913舊事所」即日起以全新面貌對外開放。