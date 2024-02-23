中華職棒／統一獅日本移訓交流賽 餅總勉勵球員設法突破多動腦筋
本週統一獅來到日本高知縣進行移地訓練，分別與高知鬥犬、韓華鷹Ｂ班及埼玉西武獅Ｂ班進行春訓交流賽，本次交流賽球隊主要以新生代潛力選手為主，本次行程幾乎八成以上教練團及選手第一次參與移地訓練交流賽，總教練林岳平在集合時勉勵選手設法突破，動腦筋思考策略。
記者路皓惟/綜合報導
總教練林岳平集合時勉勵選手們：「這次交流賽分別對戰到三支不同的球隊，對於對方的投手和野手，彼此是處於陌生的狀態，這次系列賽不會下達太多戰術演練，而是希望每個選手在比賽中，無論是先發或替補的每一位，要從比賽中解讀賽事，了解對方，儘速進入比賽節奏，面對不同的狀況，要思考動腦怎麼去應對，對於整體球賽團隊是有幫助的，學會用腦袋打球。」
本次春訓交流賽，教練團也提醒投手們，要開始透過比賽適應今年聯盟新規定，如投球秒數限制，投手退投手丘單一打席限制，在各種況下，避免違規導致自己陷入不佳的球數和節奏。
本日統一7-ELEVEN獅對戰埼玉西武獅Ｂ班，原定今日11點30分開打，因雨勢影響將延至12點，雙方球隊於室內練習場進行訓練後，馬上展開今日的較量。
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