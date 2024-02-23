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高通總裁Cristiano Amon將現身COMPUTEX　談智慧裝置生成式AI體驗

▲今（2024）年的COMPUTEX即將在6/4舉行，主題演講則會在6/3提前展開，此次不僅有「蘇媽」AMD董事長暨執行長蘇姿丰擔任主講者，還有高通總裁Cristiano Amon到場分享AI看法。（圖／記者鄭妤安攝影）
▲今（2024）年的COMPUTEX即將在6/4舉行，主題演講則會在6/3提前展開，此次不僅有「蘇媽」AMD董事長暨執行長蘇姿丰擔任主講者，還有高通總裁Cristiano Amon到場分享AI看法。（圖／記者鄭妤安攝影）

記者魏妤庭／台北報導

今（2024）年的COMPUTEX即將在6/4登場，美國高通總裁暨執行長Cristiano Amon在6/3發表主題演講，除扣緊今（2024）年熱門主題人工智慧外，將分享智慧裝置的生成式AI及新世代運算將如何實現全新的體驗與應用。

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今年的COMPUTEX 2024論壇以生成式AI為主題，展覽展示主題涵蓋人工智慧運算、前瞻通訊、未來移動、沉浸現實、綠能永續及創新等六大領域。主題演講不僅找來AMD董事長暨執行長蘇姿丰擔任主講者，揭開展覽序幕，也邀請來自高通、超微、英特爾、聯發科、恩智浦、美超微、台達電等講者，共同分享對AI生態系的未來洞見。

其中，高通的講者Cristiano Amon現場將聚焦在2024年是PC產業的轉捩點，以及由Snapdragon X系列驅動的先進AI PC將如何改變未來的生產力及創造力，並將提到高通憑藉其領先的連接能力、高效能、低功耗運算以及AI技術，推動無所不在的智慧運算。同時分享支持合作夥伴搶先開發和商業化生成式AI使用案例、使用者體驗及尖端產品，橫跨包含AI PC、智慧型手機、XR裝置及汽車等多種裝置領域。

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