肖戰機場遭瘋狂跟拍！勸退無效動怒罵粉絲：聽得懂人話嗎
中國男星肖戰因拍攝戲劇《陳情令》走紅，近年接演不少戲劇演出，帥氣的外表、溫文儒雅的形象使他人氣一直居高不下。昨（22）日凌晨肖戰現身機場準備前往米蘭參加時裝週，得到消息的粉絲們全到機場堵人，肖戰勸說粉絲不要推擠無果後怒斥：「聽得懂人話嗎？」
記者張一笙／綜合報導
22日準備搭機前往米蘭的肖戰被堵在機場，不少粉絲高高舉起手機、相機進行拍攝，甚至有人直接將手機貼在肖戰臉上，擁擠的人潮導致機場秩序嚴重失控，所有人都寸步難行。多次勸說粉絲無果後，肖戰忍無可忍怒斥：「聽得懂話嗎你們？往前走，在幹嘛？有沒有秩序？」粉絲荒誕行為被不少人拍下。
近日在拍攝新戲的肖戰，前幾日透過工作室在微博發文，稱近期有不少粉絲跟拍、蹲守，甚至出現在演員工作酒店，影響酒店的運作。肖戰也轉發此微博對粉絲喊話：「請不要再蹲守了。我每天上下班都穿一樣的衣服，不用浪費時間圍觀，影響公共秩序。尊重他人，也尊重己。」不少粉絲紛紛表示，這群蹲守的根本不是粉絲，而是試圖想拍到肖戰照片進而高價轉賣的「代拍」。
近年來，不少追星族從單純追星演化到「代拍」，代拍指的是透過明星的人氣、照片取得難易度、照片清晰度、影片清晰度等條件來明碼標價，賣給因各種原因無法到場或沒辦法靠近明星的粉絲們。近期，不少中、日、韓藝人也紛紛來到台灣進行表演，多次癱瘓機場動線的事件也屢見不鮮。
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