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宋慧喬挺《黑暗榮耀》編劇新戲「當秀智配角」！金宇彬精靈造型曝

▲宋慧喬（左）飛10小時前往杜拜「義氣相挺客串」金銀淑新作《都會實現嗎》，金宇彬（右）「精靈新造型」意外曝光！（圖／宋慧喬、金宇彬IG）
▲宋慧喬（左）飛10小時前往杜拜「義氣相挺客串」金銀淑新作《都會實現嗎》，金宇彬（右）「精靈新造型」意外曝光！（圖／宋慧喬、金宇彬IG）

記者張芸婷／綜合報導

韓國「王牌編劇」金銀淑每每推出新作必定受到廣大關注，繼《黑暗榮耀》紅遍全球後，她將推出新作《都會實現嗎》（又譯：一切都會實現嗎），該劇男女主角找來金宇彬、秀智主演，目前在杜拜拍攝中，今（23）日韓媒報導，宋慧喬將義氣相挺，搭機10小時前往杜拜「客串演出」。此外，金宇彬劇中精靈造型首度曝光，掀起粉絲熱烈討論。

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▲據韓媒報導，宋慧喬（左）搭機前往杜拜，將「友情客串」演出金銀淑（右）新作品《一切都會實現嗎》。
▲據韓媒報導，宋慧喬（左）搭機前往杜拜，將「友情客串」演出金銀淑（右）新作品《都會實現嗎》。
根據韓媒《STARNEWS》報導，宋慧喬將特別演出金銀淑的新作《都會實現嗎》，於最近前往杜拜進行拍攝，這也是宋慧喬出道28年以來首次為電視劇「客串演出」。

宋慧喬主演的《太陽的後裔》及《黑暗榮耀》都是金銀淑作家執筆的作品，2人因而成為至親好友，金銀淑曾在廣播節目中說過：「宋慧喬對我來說是一種信仰。」展現出2人與眾不同的好交情。

▲金宇彬在《一切都會實現嗎》劇中造型意外被「路透」曝光。（圖／轉截自theqoo）
▲金宇彬（左）在《都會實現嗎》劇中造型意外被「路透」曝光。（圖／轉截自theqoo）
而日前韓國論壇上出現了金宇彬與秀智拍攝《都會實現嗎》的路透照，意外曝光了新劇造型，在網路上掀起了熱烈討論。

先前曝光的照片中，金宇彬穿著土色套裝，下半身為燈籠褲造型，不禁讓人聯想到「阿拉丁神燈中的精靈」，令外界感到相當驚訝。

▲金宇彬的另一造型「夏威夷風襯衫搭配韓劇男主髮型」意外引起粉絲熱烈討論。（圖／轉截自woobin.kal IG）
▲金宇彬的另一造型「夏威夷風襯衫搭配韓劇男主髮型」意外引起粉絲熱烈討論。（圖／轉截自woobin.kal IG）
而昨（22）日金宇彬又被目擊在街頭拍攝場景，這次金宇彬身穿夏威夷風襯衫、搭配「偶像劇男主髮型」，粉絲紛紛大讚「金宇彬好帥！」、「又變回正常了」、「換下精靈造型真的是太好了！」

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