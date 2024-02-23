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微罪擬不記點！交通違規「罰1200元以下」有哪些？騎車用手機入列

▲近日交通部長王國材透露，交通部正在研議「微罪不記點」，交通違規罰款1200元以下將不記點。（圖／台南市警察局提供）
▲近日交通部長王國材透露，交通部正在研議「微罪不記點」，交通違規罰款1200元以下將不記點。（圖／台南市警察局提供）

記者許若茵／台北報導

近日交通部長王國材透露，交通部正在研議「微罪不記點」，交通違規罰款1200元以下將不記點，也不開放民眾檢舉。檢視1200元以下的交通違規，不僅包含不禮讓行人，騎車用手機也都入列。

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交通違規新制於去年6月30日上路後，1年記滿12點就會被吊扣駕駛執照2個月，以及檢舉魔人存廢問題，掀起民怨，並引發職業駕駛強烈反彈。王國材20日接受專訪時表示，交通部正在研議「微罪不記點」，檢討罰款在1200元基準以下，交通違規將不記點。

行人零死亡推動聯盟喊話交通部「記點制已變成宛如鐘擺，哪邊有意見交通部就往哪邊擺，短短幾年來改了好幾次」，不斷持續來回放寬，記點制形同虛設，民眾對政府的信任基礎逐漸薄弱，對交通規範無所適從，道路安全大開倒車。

行人零死亡推動聯盟理事林元敏批評，1200元（含）以下的違規包含駕駛中使用手機、逆向行駛、路邊違停、變換車道不打燈、爭道、超車等，連交通部長自稱最大成效的汽機車停讓行人法規罰款為1200至6000元，都有可能因此受影響，損害了台灣好不容易正要開始建立起來的「人本交通」的文化，聯盟堅決反對此種政策倒退、漠視用路人性命的政策。

王國材現在要討論的是罰款1200元以下基準的交通違規認定微罪不罰、不記點以及不開放檢舉，例如現行規定包含超速10公里不罰、酒駕0.02毫克內不罰、超重10%內也不罰，將依此方向處理。

王國材也強調，中央地方都要負責整頓好交通環境，讓民眾不易違規，尚未完成前先做權宜措施，未來環境整頓好，屆時再調整。他也提到，1200元以下交通違規若涉危害安全項目，未來可以調高罰款到1200元以上，希望這會期送立院討論。

記者比對違規記點項目與《道路交通管理處罰條例》罰則後，整理出可能受影響法規如下：

🟡記一點

📍第30條之1第1項　汽車行駛道路，車輛機件、設備、附著物不穩妥或脫落者　1000元至6000元
📍第31條之1第2項　機車駕駛人使用手機　1000元
📍第40條超速40公里以內或低於速限行駛　1200元至2400元
📍第42條　不依規定使用燈光　1200元至3600元
📍第44條第1項第2款　行近未設行車管制號誌之行人穿越道，不減速慢行　600元至1800元
📍第45條第1項　駕駛人爭道行駛時違規，如：不按遵行方向行駛、不依規定駛入來車道、駕車行駛人行道、機車不在規定車道行駛等　600元至1800元
📍第47條第1項第1~3款　超車行為違規一覽　1200元至2400元 
一、駕車行經設有彎道、險坡、狹橋、隧道、交岔路口標誌之路段或道路施工地段超車。
二、在學校、醫院或其他設有禁止超車標誌、標線處所、地段或對面有來車交會或前行車連貫二輛以上超車。
三、在前行車之右側超車，或超車時未保持適當之間隔，或未行至安全距離即行駛入原行路線。
📍第49條　駕駛人迴車時違規，如：於彎道/陡坡/隧道等路段迴車、在劃有分向限制線/禁止超車線/禁止變換車道線路段迴車等 600元至1800元 
📍第50條第2、3款　倒車前未顯示倒車燈光、或倒車時不注意其他車輛或行人等　600元至1200元 
📍第53條第2項　紅燈右轉　600元至1800元 
📍第55條第1項第1、2、4款　汽車臨停　300元至600元 
📍第56條第1項第1款、第2項、第3款部分　汽車違停　600元至1200元
📍第60條第2項第1、2款　不服從警察指揮　900元至1800元 

🟡記兩點

📍第34條 駕駛超過八小時，或患病足以影響安全駕駛 1200元至2400元　

🟡記三點

📍第44條第2項　行近行穿道不讓行人　1200至6000元　
📍第53條第1項第2項 行經有燈 駕駛人在與輕軌共用之路口闖紅燈或紅燈右轉　1200元至3600元

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