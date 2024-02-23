57歲林憶蓮素顏長這樣！路邊吃平民美食 瞇瞇眼燦笑宛如美少女
現年57歲的金曲歌后林憶蓮，已經6年沒有發片，最近她睽違多年復出，開通IG帳號、受邀商演活動獻唱，濃妝豔抹嚇了粉絲一跳，讓人差點認不出來，沒想到她在IG曬出京都旅遊照片，在路邊吃平民美食，罕見素顏亮相，真面目清純可人，反而更加美麗。
記者江芷稜／綜合報導
林憶蓮6年前發行國語專輯《0》，奪下金曲獎最佳女歌手等2項大獎，自此旅居在英國、日本，鮮少出現在大眾面前，直到去年底她突然開通社群帳號，曬出舊歌的DEMO版本，積極準備復出，並到澳門商演試水溫，卻因為太過前衛的紅色造型，讓網友乍看之下認不出來。
她最近分享一系列到日本京都旅遊的照片，開心吃著平民美食，包括章魚燒、烏龍麵、手作麵包、刨冰等，私下的她放鬆自在，在店門口拿著美食，臉上露出燦爛笑容，模樣相當可愛，眼睛彎彎地笑出魚尾紋，沒有濃妝豔抹的素顏卻非常乾淨、紅潤，根本看不出57歲，被歌迷讚美「根本是凍齡女神」、「天啊，好可愛的寶貝」、「美少女照片多發一點」、「希望能在京都巧遇Sandy」。
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