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桃園燈會廣告「中國台灣」挨批自我矮化　張善政嗆：蓄意造謠抹黑

▲桃園燈會被說自我矮化，張善政嗆，這是蓄意抹黑。（圖／資料照片）
▲桃園燈會被說自我矮化，張善政嗆，這是蓄意抹黑。（圖／資料照片）

記者何哲欣／台北報導

2024桃園燈會開展，民進黨桃園市議員黃瓊慧昨爆料，桃園市府真的不演了，跟廠商配合出的廣告居然將桃園燈會冠上「中國台灣」，直接自我矮化！桃園市長張善政在臉書也回嗆，中華民國，是我們自豪的國名，桃園，是我們熱愛的城市。桃園燈會是市政府主辦的活動，也是年節期間桃園的一大盛事。任何的蓄意矮化、造謠抹黑，市政府以及所有市民都不能接受。

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張善政在臉書說，有Facebook帳號以非官方的矮化用詞來稱呼桃園市以及桃園燈會。市政府也立即發布新聞稿澄清，該帳號及其影片，與桃園市政府、桃園燈會完全無關。惟仍有部分有心人士仍然企圖張冠李戴，扭曲影片內容為是燈會官方所製作。

張善政說，面對不正確的用詞，所有中華民國的國民本來應當要齊心對外，但這些人為了譁眾取寵，不協助桃園澄清名譽，反而蓄意造謠，廣為宣傳對岸的錯誤用語。這種只求自己聲量，卻傷害桃園的作為，真的令人非常遺憾。

張善政說，賞燈遊玩，閤家同樂，應該是桃園燈會的意義所在。「我們堅定反對所有惡意矮化以及不實謠言，中華民國桃園市，誠摯歡迎所有好朋友來桃園燈會，一同領略桃園之美。」


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