台大白鼻心遭浪犬咬死！校園人犬衝突頻傳　學團籲檢討遊蕩犬政策

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政大學生會副會長鄭中誠表示，有飼養者長期在校園放養犬隻，不時傳出攻擊學生的意外，即便聯絡動保處捕捉，最後也常放回原地或被飼養者領回，造成同學與里民每天惶恐不安。
中正大學學生會會長戴莘、南華大學學生會會長謝凱名說明，現有記錄中最頻繁遭犬隻攻擊的是赤腹松鼠，另外還有白鼻心、野兔等，政大還傳出鼬獾、二級保育類穿山甲遭遊蕩犬攻擊。大學端未承擔起責任，也缺乏有效的政策工具，教育部應儘快提出相關指引。
成大學生會會長林青澤表示，成大遊蕩犬與校犬對師生追吠、攻擊事件一直存在，去年起校方將校犬集中由志工隊照顧管理，但遊蕩犬礙於地方收容所量能，捕捉後經常只能原地放回。
中山大學學生會會長李思平建議教育部盤點大專校院犬隻情況，包含對人類、野生動物的危害以及犬隻的動物福利；農業部應檢討TNvR中的回置措施，此外，學校應積極協助傷者蒐證，並提供非法餵食者的證據供主管機關開罰。
串聯發起人、政大前學生會會長何傑恩表示，學生代表去年底在立委的協助下，和農業部及教育部進行了協調會，就大學管理指引達成共識。惟有野生動物方面，政府不敢直面動保、野保衝突，態度仍過於消極。學生團體呼籲社會各界，不要擱置討論，應更多關注並凝聚共識，勿讓人、犬、野生動物無法真正共存，實際上變成「優先考慮人類，再來考慮動物」。
台大學生會長莊智程提出3點呼籲，第一，政府應檢討遊蕩犬貓回置造成的人犬衝突及野生動物攻擊風險，從源頭管理、收容所量能擴充等面向多管齊下，朝全面以 S、A（收容、送養）取代 R（回置）的目標前進。
第二，民眾如果希望能愛護犬貓，應避免餵食遊蕩犬貓，以領養代替購買，阻絕遊蕩犬貓族群數量的增加；第三，安樂死不是有或無，而是在何種情況下可以允許，在尊重生命與權衡動物福利的前提下，對於衰老、病重的動物安樂死，緩解收容所擁擠、野外動物生福利不佳的問題，值得社會深刻省思。