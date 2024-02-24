東方神起的5件小事！最初成員有5人　允浩曾喝強力膠果汁送醫洗胃

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東方神起是由5名成員和經紀公司SM娛樂的老闆李秀滿一起開會決定的，意味著「東方之神興起」。韓國人非常崇拜香港的電影文化，深值人心的形象無數，其中最有名的就屬東方不敗，他們名字也是從東方不敗的名字引申過來，其中有希望他們的名氣，能在東方永遠不敗的意思。當時開會還起了很多名字，如東方不敗、東方不敗來了、五臟六腑、沒有的話不行等等，其中一致通過的就是「東方神起」。
團體從5人變2人活動
東方神起2003年出道，最初是由金在中、朴有天、金俊秀、鄭允浩、沈昌珉5人所組成，2009年金在中、朴有天及金俊秀，依合約內的合約時間與收入分配不當等原因，向首爾中央地方法院訴請解約。2010年3人組成JYJ簽約新東家，SM娛樂也宣布東方神起，正式變成鄭允浩與沈昌珉2人活動。
從韓國竄紅到日本再到台灣 遭誤會是日本歌手
東方神起跟寶兒算是第一批打進日本市場的韓國歌手，當時台灣、日本音樂當道，他們從日本紅來台灣，導致很多人以為他們是日本歌手。出道後迅速竄紅的東方神起，實際上在韓國的實戰經驗不足，不過隨著單曲的發行，東方神起在日本的知名度及人氣逐漸升高，2007年6月就登上日本武道館舉辦連續兩天的演唱會，隔年2008年1月在日本發行單曲《Purple Line》首次打入日本Oricon排行榜第一名。
第一個在日本完成5蛋巡演的韓國團體
2013年東方神起成為首個完成日本5大巨蛋包含東京巨蛋、福岡巨蛋、札幌巨蛋、名古屋巨蛋、大阪巨蛋巡迴的韓國藝人，吸引了70萬名歌迷共襄盛舉。他們也是首個在日產體育場，舉行單獨演唱會的海外藝人。2023年東方神起創下首位在日本全國巨蛋，舉行89場公演的海外藝人的紀錄。
允浩喝下強力膠柳橙汁送醫洗胃
2006年一名討厭東方神起的20歲女性，趁東方神起到電視台錄節目時，假裝是他們的狂粉，要送飲料給心愛的偶像，警衛收下了東西並轉交，殊不知這是5瓶填裝了強力膠的柳橙汁，隊長允浩對於粉絲的愛毫無戒心，喝了一口就察覺不對勁，發現嘴唇被黏住，之後嘴角撕裂流血，甚至出現嘔吐等情況，緊急入院洗胃，導致允浩有段日子不敢再喝柳橙汁。
東方神起去年出道20周年，今日是他們暌違4年再來台開唱，昨（22）日一早抵台，近50名粉絲在機場等了1.5小時，雙帥才現身，兩人花了30秒就從機場大廳踏上保母車離去，天團魅力依舊無法抵擋。
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