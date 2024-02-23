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蘇慧倫透膚洋裝藏不住好身材！53歲玉女凍齡模樣曝光

▲蘇慧倫身穿透膚洋裝，隱約露出好身材，凍齡模樣令人稱羨。（圖／相信音樂提供）
▲蘇慧倫身穿透膚洋裝，隱約露出好身材，凍齡模樣令人稱羨。（圖／相信音樂提供）

記者吳雨婕／綜合報導

53歲的樂壇永遠玉女的蘇慧倫，近期除了全心籌備新專輯外，2024年搶先推出全新單曲〈不管不管〉，一首帶節奏的輕快搖滾歌曲，俏皮又富有哲學內涵的歌詞，讓人聽完大腦異常清醒、身體全面放鬆。而蘇慧倫的單曲封面照，則是身穿透膚洋裝，秀出纖細手臂與好身材。

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慢工出細活的她，終於在2024年年初以全新單曲〈不管不管〉和歌迷見面，該曲由白安譜曲、金曲作詞人葛大為填詞，金曲製作人陳君豪聯手傾力打造，蘇慧倫曾在線上演唱會和白安共演，直到這次兩人再次透過音樂合作，她說：「白安寫歌都很有獨特旋律性，都有記憶點的地方，所以被很多人翻唱，〈不管不管〉這首歌相對起來不是很複雜的旋律，完全是我們想要的感覺。」

▲蘇慧倫推出單曲〈不管不管〉。（圖／相信音樂提供）
▲▼蘇慧倫推出單曲〈不管不管〉。（圖／相信音樂提供）
▲蘇慧倫推出單曲〈不管不管〉。（圖／相信音樂提供）
 
〈不管不管〉記錄著蘇慧倫現在面對生活的處世態度，可謂是暫時離題的右大腦哲學，生命中各種突發狀況，偶爾扮成不一樣但「正確的自己」卻與內心本性衝突，偶爾只想離開現況漫無目的隨心所欲，如果人生像一場實境秀，其實隨時喊停都可以。單曲封面可以看到蘇慧倫身穿一襲透膚綠洋裝，隱約露出纖細手臂與好身材，凍齡模樣令人稱羨。




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