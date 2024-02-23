NBA／Durant談想在太陽結束生涯！目標要在鳳凰城戴上冠軍戒指
鳳凰城太陽在今年休賽季透過交易換來Bradley Beal，與Kevin Durant和Devin Booker組成「三巨頭」，盼能在本季拚出隊史首冠，其中Kevin Durant也在接受《ESPN》記者Ｍalika Andrews訪問時，談到是否在鳳凰城結束自己的生涯，並且有什麼目標，Kevin Durant則直言，「希望能在太陽戴上冠軍戒指。」
記者張志宇/綜合報導
Kevin Durant在受訪時透露，「我待過很多球隊，我回答過類似問題，但現在這個時刻，當我考慮未來時，我希望能在鳳凰城結束生涯，可是我真的不能夠預測未來，未來會發生什麼事沒人知道，但我喜歡鳳凰城，喜歡這裡的球迷。」
太陽在新老闆Mat Ishbia上任後展現爭冠企圖，先是在去年季中換來Kevin Durant，隨後又在休賽季盤來Bradley Beal，Kevin Durant也談到自己最想在太陽完成的事情，「當我開始了解這隻太陽隊，了解球隊的歷史，且我現在正參與其中，我希望未來有一天能在這戴上冠軍戒指。」
值得一提，根據《ESPN》透露，隨著球季進入中半段，太陽團隊的磨合漸入佳境，只要太陽擺上Bradley Beal、Kevin Durant、Devin Booker、Jusuf Nurkic、Grayson Allen為首的先發陣容，目前這套陣容的進攻效率值，排名全聯盟第一。
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