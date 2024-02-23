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他的老闆全是政治明星　鄭照新分析韓盧江共同特質：不會去害別人

▲鄭照新（右下）14年前的「清秀」模樣，引起熱烈討論。（圖／翻攝台北市議員張斯綱臉書，2024.02.23）
▲鄭照新（右下）14年前的「清秀」模樣，引起熱烈討論。（圖／翻攝台北市議員張斯綱臉書，2024.02.23）

記者顏幸如／台中報導

新任台中市副市長鄭照新，先後擔任江啟臣、韓國瑜、盧秀燕重要幕僚，今天他接受專訪時，分析3位老闆的共同點是「不會去害別人」，認為是珍貴的人格特質。並透露自己從事公共服務多年，常看到有些人在政治場域忘了初衷，勾心鬥角把擊倒對手當目標，甚至以此為樂。

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46歲的鄭照新是六都最年輕的副市長，曾擔任立委江啟臣特助10年，韓國瑜的高雄市新聞局長與總統大選發言人；2年前獲盧秀燕邀請，擔任台中市新聞局長，今年2月1日升任副市長。鄭照新今（23）日接受黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，黃暐瀚秀出鄭照新14年前的「清秀照」，指他當年長得像歌手張信哲，鄭照新則自嘲「現在像張鎬哲」。

黃暐瀚提到他和國民黨3位政治明星韓國瑜、江啟臣、盧秀燕都有淵源，詢問鄭是否為3人之間的橋梁？鄭照新表示，韓、盧早年在立法院就是同僚，3人都有自己的聯繫管道。

鄭照新分析3位老闆共同特質就是「不會去害別人」，從事政治幕僚工作多年，他看過太多勾心鬥角以擊倒對手為目標、不惜造謠抹黑對方的人，「一開始是需求，後來以此為樂」。他覺得自己很幸運，韓、江、盧3位老闆「不會選舉時下套、都比較正大光明，這是很珍貴的人格特質」。 

黃暐瀚表示，前台中市副市長王育敏轉任不分區立委後，已表態不參選台中市長，鄭照新如何看待3位老闆在2026、2028選舉時的角色？是否會參選黨主席？鄭照新認為，民眾對政治人物的合作是有期待的，2024一役是國民黨史上最團結的一次，選舉是民眾在做決定，大家都在觀察政治人物能否在崗位扮演好各自角色，因此3人的想法都一樣，當務之急是穩定有點混沌的朝野局勢跟市政、把眼前的事做好。

聊到盧秀燕個人形象與特質，鄭照新說，她讓人感受到女性政治人物的柔性力量、關懷真誠對社會帶來正面影響，她常講「把台中當成家，心態就會改變」。鄭透露一般組織的會議是幕僚不斷發想、長官做決策，但盧秀燕常是發想最活躍的人，她跟得上脈動、樂於分享，在現有的基礎刺激下屬、讓大家更有活力，「開會時還常常請大家喝可樂」。

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