中華職棒／郭俊麟融入統一獅！春訓最速146公里　盼拋下橘色彩帶

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已披上獅袍一個多月的郭俊麟，很快就融入統一獅大家庭，與隊友們互動很不錯，除了本來與陳韻文就有交情外，劉軒荅、邱浩鈞、林子崴跟古林睿煬也蠻照顧他，他更透露邱浩鈞「欽點」休息室坐他隔壁。
來到獅隊最特別的郭俊麟認為是訓練方式，他說：「我覺得這邊比較注重於髖關節跟核心，這個對投手來說是蠻有幫助，來這邊一個多月，幾乎每天都要做。」
春訓實戰球速146公里，不斷調整求進步
農曆年前首場隊內紅白賽，郭俊麟先發2局、投30球，被敲出3支安打、失1分，最快球速144公里。出發高知移訓前，郭俊麟再度在紅白賽登板，先發1局連續解決3名打者。
郭俊麟2019年離開日職西武獅後，返台投入中職，過去三個球季在富邦悍將一軍先發、中繼兩頭跑，累計出賽40場，拿到5勝14敗1中繼成功，防禦率5.05的成績。郭俊麟認為自己過去成績並不理想，加上年紀也超過30歲，談及獅隊願意接受他並帶他去日本移訓，希望能用好表現回報球團的肯定。
獅隊18日抵達日本高知，經過一天練習日後，20日展開交流賽首戰，相隔5年再度回到西武獅春訓基地，郭俊麟先發出戰日本獨立聯盟高知鬥犬，一開賽碰上小亂流，被敲出3支安打，包含2支長打失1分，不過2、3局回穩，連續解決6名打者，最快球速來到146公里，是今年春訓實戰以來最快。賽後他提到，主要用7、8分力量在投球，自己感覺還不錯，好壞球不會落差太大，雖然有被打長打，至少知道這段時間要再做哪些調整。
重回熟悉的地方，期待拋下橘色彩帶的那一刻
重返熟悉的地方，郭俊麟也在高知路上巧遇西武前隊友們，包括老將栗山巧、木村文紀等，以及現任二軍總教練西口文也。郭俊麟笑說：「他們也嚇到我怎麼回來，後來跟他們解釋一下季後交易。」
由於主力先發胡智爲動手肘骨刺清創手術，上半季確定報銷，郭俊麟覺得自己不論擔任哪個角色，能幫助球隊才是最重要。他說：「我的想法是希望不管要我先發還是中繼，只要我上去就是幫忙多吃一些局數，減輕投手群的負擔，那當然可以幫助球隊贏球，這是更棒的一件事情。」
在開訓典禮畫了一個大笑臉作為年度目標，郭俊麟除了期許自己能以正向的態度面對每一天，當然最希望今年球季末能和獅隊一起拋下橘色彩帶。
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