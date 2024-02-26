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日本開放加熱菸使青少年吸菸率飆升　專家：台灣政府應審慎評估

▲根據日本加熱菸追蹤調查報告指出，日本開放加熱菸短短2年時間，15到19歲吸菸人口即增加3.3倍。（圖／shutterstock）
▲根據日本加熱菸追蹤調查報告指出，日本開放加熱菸短短2年時間，15到19歲吸菸人口即增加3.3倍。（圖／shutterstock）

生活中心/綜合報導

去年六月，衛福部公告指定菸品健康風險評估審查辦法，並開始受理業者申請加熱菸的相關審查，而該審查進度也定期於國健署網站指定菸品健康風險評估專區公告；根據該網站顯示，目前共11家菸品業者有意申請加熱菸審查，但尚未有任何一家獲得核准。然而，據傳台灣將在近期通過該審查，從審查到通過竟不到一年的時間。不僅如此，去（2023）年，全球知名加熱菸產品Il*ma於美國申請上市審查，並預計最快於2025年才可能獲得美國FDA上市核准，對此台灣是否要在美國FDA都尚未核准該產品時，即搶先核准該產品，持續引發更多質疑。

一般而言，美國FDA審查加熱菸平均需花2年以上的時間，而據外媒報導知名加熱菸產品Il*ma於2023年10月 才向美國FDA提出上市審查申請，則最快要到2025年才有機會獲得核准。然而同樣產品Il*ma在台灣審查不到一年就傳出有可能核准上市的消息，與美國FDA的經驗及審查時間落差極大，因而引發把關不夠審慎等質疑。對此高雄醫學大學藥學院毒理學名譽教授李志恒也表示：「目前台灣沒有加熱菸的相關本土研究，在風險評估政策上，政府若能參考美國FDA相關審核結果後再做決定，當然對國人健康也相對有保障」。

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許多家長及反菸團體也擔憂，若政府貿然開放加熱菸，青少年吸菸人口勢將攀升。根據日本加熱菸追蹤調查報告指出，日本開放加熱菸短短2年時間，15到19歲吸菸人口即增加3.3倍；南韓開放1年後，青少年吸食人口也達到3％。反觀台灣，110年衛福部推估「超過1.6萬名青少年正在使用加熱菸」，若現在政府又速審加熱菸，數字恐將推升。對此董氏基金會菸害防治組主任林清麗表示：「政府應該參考日本及南韓開放加熱菸之後造成青少年吸菸率的大幅成長及所引發青少年的健康風險。各國經驗殷鑑不遠，切勿讓下一代成為加熱菸的受害者。」

▲根據日韓經驗，若政府貿然開放加熱菸，青少年吸菸人口勢將攀升。（圖／shutterstock）
▲根據日韓經驗，若政府貿然開放加熱菸，青少年吸菸人口勢將攀升。（圖／shutterstock）
另一方面，社會持續有聲音要求政府速審加熱菸，來擴大菸捐稅收入、挹注長照財源。然而，該項說法卻被批評，忽略菸害所造成的社會成本，對國家財政才是更沉重的負擔。以法國為例，2023年8月法媒Le Figaro指出，法國2019年菸品稅收金額為130億歐元，相關菸害醫療成本則為165億歐元，遠遠大於稅收帶來的收益。前國立陽明交通大學衛生福利研究所教授李玉春也表示，依據菸害防制法的目的，政府應對加熱菸嚴格審查，為國人健康把關，而不是為了增加菸稅收入，匆促速審通過。台灣因為菸害造成龐大的經濟損失及醫療耗費，這些都是遠大於菸稅收益的社會成本，政府應更全面思考其中的利弊得失。

考量加熱菸仍有上述許多爭議未獲共識，再加上現任內閣已於1月18日總辭，獲總統慰留後進入看守內閣時期，依憲政慣例，現階段不應對加熱菸這類高爭議性的政策貿然做出任何草率決定，而宜待新政府於520上任後解決相關爭議並獲得社會共識，再決定是否核准加熱菸上市，才是更周全的做法。

對於速審加熱菸恐引發的各項爭議，對此國健署菸害防制組回應：「相關審查沒有預設的時程跟立場，一切依法律程序來辦理，政府會秉持科學實證、專業及保護公眾健康之最高目標進行審查。未來如做成決定，將對外公開。」
 

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