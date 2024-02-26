日本開放加熱菸使青少年吸菸率飆升　專家：台灣政府應審慎評估

一般而言，美國FDA審查加熱菸平均需花2年以上的時間，而據外媒報導知名加熱菸產品Il*ma於2023年10月 才向美國FDA提出上市審查申請，則最快要到2025年才有機會獲得核准。然而同樣產品Il*ma在台灣審查不到一年就傳出有可能核准上市的消息，與美國FDA的經驗及審查時間落差極大，因而引發把關不夠審慎等質疑。對此高雄醫學大學藥學院毒理學名譽教授李志恒也表示：「目前台灣沒有加熱菸的相關本土研究，在風險評估政策上，政府若能參考美國FDA相關審核結果後再做決定，當然對國人健康也相對有保障」。
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另一方面，社會持續有聲音要求政府速審加熱菸，來擴大菸捐稅收入、挹注長照財源。然而，該項說法卻被批評，忽略菸害所造成的社會成本，對國家財政才是更沉重的負擔。以法國為例，2023年8月法媒Le Figaro指出，法國2019年菸品稅收金額為130億歐元，相關菸害醫療成本則為165億歐元，遠遠大於稅收帶來的收益。前國立陽明交通大學衛生福利研究所教授李玉春也表示，依據菸害防制法的目的，政府應對加熱菸嚴格審查，為國人健康把關，而不是為了增加菸稅收入，匆促速審通過。台灣因為菸害造成龐大的經濟損失及醫療耗費，這些都是遠大於菸稅收益的社會成本，政府應更全面思考其中的利弊得失。
考量加熱菸仍有上述許多爭議未獲共識，再加上現任內閣已於1月18日總辭，獲總統慰留後進入看守內閣時期，依憲政慣例，現階段不應對加熱菸這類高爭議性的政策貿然做出任何草率決定，而宜待新政府於520上任後解決相關爭議並獲得社會共識，再決定是否核准加熱菸上市，才是更周全的做法。
對於速審加熱菸恐引發的各項爭議，對此國健署菸害防制組回應：「相關審查沒有預設的時程跟立場，一切依法律程序來辦理，政府會秉持科學實證、專業及保護公眾健康之最高目標進行審查。未來如做成決定，將對外公開。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿20歲不得吸菸！