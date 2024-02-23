回娘家！蕭美琴提醒：台灣不能捲入美國兩黨競爭、要團結各界力量
副總統當選人蕭美琴今（23）日出席「台美國會議員聯誼會」成立大會時表示，對美外交重要精神，就是美國兩黨競爭激烈過程中，台灣千萬不能捲入，要團結美國各界支持台灣的力量，讓台美關係愈來愈強，而在推動外交上，她永遠是大家最好的夥伴。
記者陳佩君／台北報導
立法院第11屆「台美國會議員聯誼會」今天舉行成立大會，包含蕭美琴、立法院長韓國瑜、跨黨派立委均與會；「台美國會議員聯誼會」由立法院副院長江啟臣擔任榮譽會長，民進黨立委王定宇與國民黨立委柯志恩擔任共同會長，副會長由民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委葛如鈞、民眾黨立委張啟楷擔任，共有跨黨派72位立委參與。
蕭美琴致詞表示，她今天不是以副總統當選人身分，而是以第9屆的畢業生、第9屆台美國會聯誼會會長的身分到來，當年擔任會長期間，江啟臣是副會長，也組成跨黨派的國會訪美外交團，恭喜台美國會議員再次成為立法院最大國會外交團體，也非常高興看到是以跨黨派精神組成。
蕭美琴提到，對美外交重要精神，就是美國兩黨競爭激烈過程中，台灣千萬不能捲入，要團結美國各界支持台灣的力量，讓台美關係愈來愈強，不要被任何政治干擾影響，今天也很高興看到立法院對美外交，秉持不分黨派、共同合作，這對台灣來說是非常重要的外交關係。
蕭美琴說，美國對台政策基於台灣關係法、六項保證框架，對台灣不管是經濟繁榮、區域安全、和平穩定都扮演極為重要角色，這也是台灣跟美國共同價值、利益上，同時在努力的目標。
蕭美琴表示，在推動外交上，她永遠是大家最好的夥伴，推動對美外交不分黨派，同時爭取美國不分黨派支持台灣，期盼大家共同努力、一起加油。