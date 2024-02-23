台股登萬九仍支撐不了新台幣！專家點出主因　不排除重演去年走勢

輝達市值2個月內狂增「1個特斯拉」！年初才1.3兆　股價月升逾30%

▲輝達去（2023）年股價的上漲超過200點，近3個月大漲35%，今年前2個月市值增加6000多億，大約等同一間「特斯拉（Tesla）」的總市值。（圖／美聯社／達志影像）
▲輝達去（2023）年股價的上漲超過200點，近3個月大漲35%，今年前2個月市值增加6000多億，大約等同一間「特斯拉（Tesla）」的總市值。（圖／美聯社／達志影像）

記者鄭妤安／台北報導

輝達去（2023）年股價的上漲超過200點，近3個月大漲35%，今年前2個月市值增加6000多億，大約等同一間「特斯拉（Tesla）」的總市值。執行長黃仁勳也在輝達22日市值增加2770億美元後，身價一夜暴增100億美元，激增到681億美元，折合新台幣約2兆1476億元，成為全球第21大富豪，叩關全球前20大首富。

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輝達財報表現不僅優於預期，更驚豔四方，激勵22日股價一飛沖天，飆漲逾16％，收在785.38美元新高點，單日市值暴增2770億美元，刷市華爾街史上單日最大增值紀錄，公司市值攀高至1.96兆美元。一舉躍升全美第3大公司，僅次於微軟和蘋果。在全球企業中，也只排在微軟、蘋果、阿拉伯石油公司沙烏地阿美（Saudi Aramco）後面。

回顧輝達去（2023）年股價與市值突飛猛進，股價勁揚超過200%，市值也暴增兩倍多，當時執行長黃仁勳卻仍擔心去年11月市值約1.19兆美元的輝達，有一天可能會倒閉，公司曾在1990年代幾近破產，因此從過去所經歷的各種挑戰中，他仍甩不掉輝達可能無法續存的感覺，他甚至提到，早晨並非帶者驕傲和自信起床，「是帶著擔心和憂慮。」

本週輝達財報再次報喜，單日市值增加2770億美元，改寫華爾街史上最大單日增值紀錄，截至目前，只有36家企業總市值超過2770億美元，排在36名後市值接近2770億美元者，包括美國銀行2646億美元、可口可樂2637億美元、巴黎萊雅（L’Oréal） 2612億美元、愛馬仕2574億美元、Netflix網飛2546億美元。換句話說，輝達相當於在一天內市值增加了一間可口可樂、麥當勞、愛馬仕等，漲勢相當驚人。

輝達1月9日市值接近1.3兆，今年才剛過去2個月，輝達市值就已在這兩個月中，增加6000多億，等同一間「特斯拉」（截至2月23日，特斯拉市值6287億美元）。此次輝達繳出優於預期的亮眼成績，一掃市場先前的憂慮情緒，執行長黃仁勳甚至高呼，營運有望一路成長至2025年後，更表示，生成式AI帶起全新的投資周期，未來5年全球資料中心裝置基數將倍增，代表每年將拾獲數千億美元商機。輝達（NVIDIA）預計在美國時間3月18到21日舉辦GTC大會，這是今年AI題材最大盛會，屆時，股價漲勢如何，市場翹首以盼。

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