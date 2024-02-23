誤報金門翻船案時間點2次！海巡署承認未查證 強調絕無造假隱匿
陸籍「無船名」快艇本（2）月14日下午1時許越界，因拒檢導致翻覆，船上4人落海，其中2人不幸溺斃，全案經後續公布錄音檔，案發時間由14日13時45分更正為13時10分，海巡署今（23）日強調，參與人員當時忙於救人錯報時間，未能詳加查證而有疏失，並非造假或是隱匿。
記者林莞茜／綜合報導
該艘快艇因越界到金門北碇島東方水域捕魚，遭到我國海巡署驅離時，漁船不慎翻覆，船上4位人員落海，其中2人不幸溺斃，但金門海巡隊在驅離中國船隻翻覆過程中並未錄影，引發質疑，兩岸更是各執一詞；海巡署對此回應，同仁在高度專注維持平衡及準備強靠登檢狀況下，負責蒐證同仁未即拿取蒐證器材進行蒐證，未能全程錄影，雖讓事證分散，惟不影響事實真相之始末。
不過經海巡署專案人員經詳加核對雷情、應勤無線電及航跡等資訊，在2月15日中午，即發現陸船翻覆時間節點有誤，因此將時間更正為13時10分，並在記者會上就現場狀況詳實說明，再次強調絕無外界所說造假及隱匿情事。
海巡署說明，在2月14日及15日發布新聞稿，誤用13時45分的時間點，之後新聞稿險有針對各界關注議題進行說明，未即時更正新聞稿內容，本署將深自檢討，精進通報作業程序及紀律，落實人員教育訓練。
海巡署也表示，本事件不幸造成兩名陸籍人員死亡，對於死者家屬的傷痛，我們同體大悲，亦不樂見其發生，本案已接受檢察官調查，希望全案回歸執法個案，不要升高衝突，更希望擱置政治，人道優先，我們期待能僅速完成善後，讓死者安息，生者安心。