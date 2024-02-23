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韓國醫療罷工擴大！上調至「嚴重」級別　看病時間翻倍得排6小時

▲因不滿韓國政府將擴招醫學院新生，醫界掀起一波大規模離職及罷工潮，圖為抗議相關政策的醫界人士。（圖／美聯社／達志影像）
▲因不滿韓國政府將擴招醫學院新生，醫界掀起一波大規模離職及罷工潮，圖為抗議相關政策的醫界人士。（圖／美聯社／達志影像）

國際中心蔡姍伶／綜合報導

韓國實習及住院醫生集體辭職風波持續擴大，該國保健福祉部23日聲稱，截至22日晚上10點，韓國94間醫院共有8897名實習醫生和住院醫生辭職，佔實習住院醫生總人數的78.5%，而請辭後已離職者共有7863人，佔69.4%。政府已把保健醫療災難預警級別提升至最高的「嚴重」。有病患抱怨，平常只須排隊1至2小時的門診，現在得排上6小時。

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根據《韓聯社》報導，先前新冠疫情大流行時，韓國政府也曾發布「嚴重」等級預警，但因醫師罷工而發布最高級別預警則尚屬首次，第一線醫師紛紛辭職抗議，病患看病越來越難，仍堅守崗位的醫師，工作負擔則大大加重，首爾市區大型醫院手術行程取消率約為30%至50%。

韓國《中央日報》指出，政府宣布擴大招考醫學生而引發的醫療人員罷工危機，帶來的影響日漸顯著，以首爾新村醫院為例，抗癌藥物治療中心的掛號處和等候區人滿為患，該中心平常候診時間約為1至2小時，現在卻翻倍成4至6小時，引發患者不滿。

隨著離職的住院實習醫生人數仍在增加，有民眾開始擔心，專科主任醫生也會加入這一行動，這批人在住院實習醫生集體辭職後，暫時代為執勤，但有醫界人士透露，本月底培訓合約到期的專科主任醫生中，有「相當一部分人」正在考慮不續約。在這種社會氛圍下，對專科主任醫生依賴度更高的五大醫院，人力相對緊張，消息人士指出，如果連專科主任醫生也離開，那不僅手術會受到影響，門診等整體醫院營運也會受到更大的打擊。

雖然韓國政府屢次強調，如果違反復工令，不排除採取吊銷醫師執照等強力措施，但強硬的政策也未能阻止醫療罷工潮，因此受到影響的病患通報案例越來越多。

目前，韓國政府和醫生協會的攻防戰仍在繼續，對於醫協主張的「低出生率低，醫生數量已經足夠，不需擴大招考」之說，韓國保健福祉部則回應，即使2035年人口會減少約1.6%，但老齡人口增加，同樣會導致醫療需求的爆發性增長，這是可想而知的未來；而醫協則再度反擊稱，上世紀80-90年代新建了很多醫學院，韓國30至50多歲的年輕醫生數量遠高於其他國家，足以因應高齡化社會需求。

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