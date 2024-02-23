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自比立院最大卡司！出席台美國會聯誼會　韓國瑜看到這點好吃驚

▲立法院第11屆「台美國會議員聯誼會」今天舉行成立大會，蕭美琴、立法院長韓國瑜出席。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）
▲立法院第11屆「台美國會議員聯誼會」今天舉行成立大會，蕭美琴、立法院長韓國瑜出席。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）

記者陳佩君／台北報導

立法院長韓國瑜今（23）日出席「台美國會議員聯誼會」成立大會時表示，113位立委居然有73位立委參加台美國會聯誼會，這個數字非常震撼，「看好萊塢電影就知道、先看卡司，這部電影一定好」；他也說，昨天6位美國國會議員來，來的時候非常嚴肅、離開時笑哈哈，「我講一句話讓他們會心大笑，因為國會議員了解國會議員，未來大家遇到國會議員，一定要邀請到立院吃飯，因為跟外交部吃飯是黑白的、跟立法院吃飯是彩色的」。

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立法院第11屆「台美國會議員聯誼會」今天舉行成立大會，包含準副總統蕭美琴、立法院長韓國瑜、跨黨派立委均與會；「台美國會議員聯誼會」由立法院副院長江啟臣擔任榮譽會長，民進黨立委王定宇與國民黨立委柯志恩擔任共同會長，副會長由民進黨立委蘇巧慧、國民黨立委葛如鈞、民眾黨立委張啟楷擔任，共有跨黨派72位立委參與。

韓國瑜致詞時表示，令人震驚是，113位立委居然有73位立委參加台美國會聯誼會，這個數字非常震撼，「看好萊塢電影就知道、先看卡司，有巨石強森、史特龍、哈里遜福特，這部電影一定好！」

韓國瑜提到，聯誼會組成卡司如何？榮譽會長由江啟臣親自擔綱，兩位共同會長，柯志恩是走過最多城市、國家的立委，「35年前主持電視節目繞著地球跑，但看起來不到35歲」。

韓國瑜接續說，另一位會長王定宇，不僅是資深立委，英文聽說讀寫都流暢，對台美外交有使命感，感謝美國長期在軍事、外交對台灣堅定支持，讓台灣人民安居樂業，全力發展經濟、培養下一代，有賴於堅定台美關係。

韓國瑜提到，昨天6位美國國會議員來，來的時候非常嚴肅、離開時笑哈哈，「我講一句話讓他們會心大笑，因為國會議員了解國會議員，未來大家遇到國會議員，一定要邀請到立院吃飯，因為跟外交部吃飯是黑白的、跟立法院吃飯是彩色的」。

韓國瑜笑稱，現代戰爭對坦克最有效的是無人機、對漂亮女孩是追求、對國會議員最熱情接待永遠是國會議員，他們好高興，「因為我們有共同的辛酸苦辣，大家了然於胸，要了解他們心中酸甜苦辣，因為我們有同理心，有同理心交朋友就會比較快」。

韓國瑜期盼，三位會長、72立委參與下，台美關係能夠繼續蓬勃發展、堅定友誼，未來繼續合作無間，呼籲大家一起加油，「我還要主持院會，今天立法院最大的卡司，先離開了」。

▲立法院第11屆「台美國會議員聯誼會」今天舉行成立大會，蕭美琴、立法院長韓國瑜出席。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）
▲立法院第11屆「台美國會議員聯誼會」今天舉行成立大會，蕭美琴、立法院長韓國瑜出席。（圖／記者陳明中攝，2023.02.23）

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