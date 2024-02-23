自比立院最大卡司！出席台美國會聯誼會　韓國瑜看到這點好吃驚

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韓國瑜致詞時表示，令人震驚是，113位立委居然有73位立委參加台美國會聯誼會，這個數字非常震撼，「看好萊塢電影就知道、先看卡司，有巨石強森、史特龍、哈里遜福特，這部電影一定好！」
韓國瑜提到，聯誼會組成卡司如何？榮譽會長由江啟臣親自擔綱，兩位共同會長，柯志恩是走過最多城市、國家的立委，「35年前主持電視節目繞著地球跑，但看起來不到35歲」。
韓國瑜接續說，另一位會長王定宇，不僅是資深立委，英文聽說讀寫都流暢，對台美外交有使命感，感謝美國長期在軍事、外交對台灣堅定支持，讓台灣人民安居樂業，全力發展經濟、培養下一代，有賴於堅定台美關係。
韓國瑜提到，昨天6位美國國會議員來，來的時候非常嚴肅、離開時笑哈哈，「我講一句話讓他們會心大笑，因為國會議員了解國會議員，未來大家遇到國會議員，一定要邀請到立院吃飯，因為跟外交部吃飯是黑白的、跟立法院吃飯是彩色的」。
韓國瑜笑稱，現代戰爭對坦克最有效的是無人機、對漂亮女孩是追求、對國會議員最熱情接待永遠是國會議員，他們好高興，「因為我們有共同的辛酸苦辣，大家了然於胸，要了解他們心中酸甜苦辣，因為我們有同理心，有同理心交朋友就會比較快」。
韓國瑜期盼，三位會長、72立委參與下，台美關係能夠繼續蓬勃發展、堅定友誼，未來繼續合作無間，呼籲大家一起加油，「我還要主持院會，今天立法院最大的卡司，先離開了」。