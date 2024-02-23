逾百政大生搶修超狂通識！北榮名醫講尖端醫學研究、外校生也想聽

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政大提到，該通識課程大受學生歡迎，為兼顧授課品質，僅開放加簽至140位學生修習課程，連跨校選課的外校生也頻頻詢問可否旁聽，學生反應相當熱烈。
蘇蘅表示，該課程為去年政大與台北榮總簽約合作協議後，由台北榮總院長陳威明特別規劃，再加上教務處的推薦，「這門課融合科技、醫學和人文，我們選課的學生越來越多，一直換大教室，大家都很想上這門課。」
王署君致詞時笑稱，「最近一直收到很多政大學生來信要求加簽」，並提到，其實課堂規劃主要由楊盈盈負責，盼透過課程提供尖端醫學研究，並幫助學生了解醫學新知，不僅為自己來上課、也能為家人上課，讓家人活得更健康。
政大指出，北榮對於開設專業講座培育人才十分重視，特別安排北榮院內最受歡迎的頂尖陣容，包括骨科、神經醫學、腫瘤、內科、婦科、眼科、核醫、家醫、傳統醫學各領域，具備豐富臨床經驗及高度教學熱誠的權威醫師擔任講座。教授內容涵蓋醫學創新及醫療保健，幫助學生瞭解醫療科技最新發展，包括基因研究、醫學影像、生物製藥等，及創新治療方法，如免疫療法、基因編輯、幹細胞治療，了解在不同疾病中的應用。
政大認為，台北榮總與政大合作開設醫學專業課程，搭建多元跨域的學習機會，人文社會科學領域的學生參與基礎醫學的跨域課程，不僅能擴展知識視野、瞭解醫學本質，亦可領會生命關懷的根本精神，將為學生帶來新興、多元的醫學知識，激發具備多面向發展的思維觀。
政大說明，政大與北榮為「各榮民總醫院及台灣聯合大學系統合作研究計畫」成員，為共同推動醫界及學界的連結，建立和諧互惠的關係，於112年7月26日簽署合作協議，在智慧醫療、醫學倫理、教學研究及產業發展進行跨域合作，進行密切交流，共創實質互惠。未來不僅政大，包括清大、陽明交大、中央等台灣聯合大學系統的學生皆能跨校選課。