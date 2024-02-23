2張黏一起！嘉義男發現與車號相同全買下來 幸運刮中百萬元
台灣彩券公司春節限量刮刮樂「2000萬超級紅包」，各地持續傳出中獎好消息。在嘉義市就有一名年約40歲男子，本來挑好1張「2000萬超級紅包」，結果發現底下黏了另1張，原本打算把身上帶的錢留著去吃午餐，後來覺得末2碼跟自己車牌末2碼相同，決定2張一起買，結果讓他刮中了100萬元。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券今年農曆春節前共發行了17款刮刮樂新品，百萬元以上的獎項個數多達1351個，截至2月22日，百萬元以上的獎項共刮出730個，剩餘621個，其中「2000萬超級紅包」頭獎2000萬元有4個未被刮出，貳獎「200萬+賓士休旅車」還剩3個機會，100萬大獎則還有487個未被刮出。
不過，位在嘉義市西區上海路的「寶倍發彩券行」最近就傳出有人刮中百萬大獎的消息。根據彩券行店員廖小姐表示，當天1位年約40歲的男子到店裡買刮刮樂，挑好1張「2000萬超級紅包」拿起來後發現摸起來有點厚，才發現底下黏了另1張。
廖小姐轉述，一開始中獎人很猶豫，因為原本打算把身上帶的錢留著去吃午餐，但後來想想既然會黏在一起就表示有緣，而且那張刮刮樂的號碼末2碼又跟自己車牌的末2碼相同，就決定2張一起買下來，沒想到刮到一半就發現跟車牌末2碼相同那張竟然中了100萬，開心地笑著說：「這下不只可以吃大餐，連車子油錢都直接加好加滿，真是太幸運啦！」