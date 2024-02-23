鍾明軒無畏警告獨自飛中國！被問「統一台灣」議題 6字高EQ回應
百萬YouTuber鍾明軒因犀利的說話風格，吸引大批粉絲追蹤。近日，熱愛一個人旅遊的他，決定到中國大陸旅遊，他透露經紀人曾警告過他，「不要去中國」，深怕因為他先前仇中的言論，導致有生命危險，但他仍決定嘗試看看。其中，他和計程車司機在車上的對話，司機主動談到「覺得兩岸遲早統一」，鍾明軒也以高EQ回應「那...祝你們加油」。
記者薛羽彤／綜合報導
鍾明軒昨（22）日發布最新影片，他表示喜歡一個人旅遊，且出發前不會告訴身邊任何人，而經紀人多次警告過他，去哪都可以也不用報備，「就是不要去中國」，怕他先前的言論會導致生命危險。但鍾明軒認為有生之年一定得去一次中國，下飛機過海關時，他還是感到緊張，所幸3秒就順利通過。
沒想到，搭計程車時司機詢問他從哪裡來，得知是台灣後，司機主動開啟政治話題，司機一開始說：「台灣在中國眼裡，它究竟是中國的」，鍾明軒轉個方向回答：「對！但是你們去台灣還是要辦入台證，我們來你們這還是要辦台胞證，你們拿中國護照是進不來的」。司機接著說：「但是以後會統一」，鍾明軒依然笑著回答，「那...祝你們加油」展現高EQ，結束敏感議題。
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