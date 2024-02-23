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桃機隱藏福利曝光！1條件「捷運免費搭」　眾全嗨翻：很多人不知

▲近日有旅遊臉書粉專發文透露，桃園機場內其實可以免費搭捷運，且還涵蓋了3站，只要憑悠遊卡等票證就能免費進出站。（圖／資料照，桃捷公司提供）
▲近日有旅遊臉書粉專發文透露，桃園機場內其實可以免費搭捷運，且還涵蓋了3站，只要憑悠遊卡等票證就能免費進出站。（圖／資料照，桃捷公司提供）

記者賴禹妡／綜合報導

台灣大眾運輸系統發達，桃園機場捷運開通後，出國更是方便許多。近日就有旅遊臉書粉專發文透露，桃園機場內其實可以免費搭捷運，且還涵蓋了3站，只要憑悠遊卡等票證就能免費進出站，讓許多網友驚呼「原來可以這樣」、「真的是好消息欸」。 

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臉書粉專「奶茶團長/走走停停，教學旅行，旅行教學」19日發文，只見照片中為桃園機捷貼出的公告，上頭寫著「桃園機場內免費搭捷運，A12至A14a站憑合作電子票證，信用卡、桃園機場三站進出免費！」而合作電子票證包含悠遊卡、一卡通、桃園市市民卡、icash2.0等。 

奶茶團長表示，他平時不常在台灣，因此不知道這件事，或許已經有許多人早已得知，但仍想分享給大家，「我只是劉姥姥通知大家，沒事就跳過來跳過去這樣！」 

▲2017年桃園捷運公司就有宣傳「桃園機場讓你免費搭捷運」，可憑電子票證在A12、A13、A14a站3站之間免費搭乘機捷進出。（圖／取自交通部臉書）
▲桃園機場內可以免費搭乘捷運，只要憑合作電子票證，就可在A12、A13、A14a站3站間免費搭乘機捷進出。（圖／取自交通部臉書）
貼文曝光後，有網友好奇詢問「真的不知道，怎麼用呢？」奶茶團長也現身解答「直接刷悠遊卡或信用卡，然後不扣款」。此外，也有許多人驚呼「真的是好消息欸」、「想去二航吃飯的話，搭捷運比較方便的感覺」、「相信我，很多人不知道」。 

也有內行網友表示，「其實機場航廈之間本來就有免費的電車，只是機捷開通後，航廈之間聯絡的這段路也免費，不過若是半夜要跨航廈，就得靠原有往來的電車」。 


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