桃機隱藏福利曝光！1條件「捷運免費搭」 眾全嗨翻：很多人不知
台灣大眾運輸系統發達，桃園機場捷運開通後，出國更是方便許多。近日就有旅遊臉書粉專發文透露，桃園機場內其實可以免費搭捷運，且還涵蓋了3站，只要憑悠遊卡等票證就能免費進出站，讓許多網友驚呼「原來可以這樣」、「真的是好消息欸」。
記者賴禹妡／綜合報導
臉書粉專「奶茶團長/走走停停，教學旅行，旅行教學」19日發文，只見照片中為桃園機捷貼出的公告，上頭寫著「桃園機場內免費搭捷運，A12至A14a站憑合作電子票證，信用卡、桃園機場三站進出免費！」而合作電子票證包含悠遊卡、一卡通、桃園市市民卡、icash2.0等。
奶茶團長表示，他平時不常在台灣，因此不知道這件事，或許已經有許多人早已得知，但仍想分享給大家，「我只是劉姥姥通知大家，沒事就跳過來跳過去這樣！」
貼文曝光後，有網友好奇詢問「真的不知道，怎麼用呢？」奶茶團長也現身解答「直接刷悠遊卡或信用卡，然後不扣款」。此外，也有許多人驚呼「真的是好消息欸」、「想去二航吃飯的話，搭捷運比較方便的感覺」、「相信我，很多人不知道」。
也有內行網友表示，「其實機場航廈之間本來就有免費的電車，只是機捷開通後，航廈之間聯絡的這段路也免費，不過若是半夜要跨航廈，就得靠原有往來的電車」。