經濟部增資台電1000億挨批為錯誤政策埋單 王美花：確為彌補虧損
台電以「穩定供電設施方案之資金需求」要經濟部認購增資1000億元，遭立委痛批，台電錯誤的能源政策再多的增資也救不了。對此，經濟部長王美花今（23）日稍早受訪表示，經濟部認購增資1000億元是之前送到立法院審議過，這部份確實是因台電虧損而彌補。但就如同之前所說，台電虧損主要是國際燃料價格在俄烏戰爭後，買到的燃料費大增才導致。
記者魏妤庭／台北報導
國民黨立委王鴻薇今（23）日在臉書爆料，接獲多名台電股東抗議，台電在下午2點召開臨時股東會辦理增資，全數由經濟部認購，共增資1000億元。她痛批，又是花公帑救台電，政府一手準備漲電費，另一手花全民納稅錢挹注台電。並指出，台電錯誤的能源政策不改，再多的增資也救不了台電，讓國人每年在漲電價擔憂中，又重複坑殺民股股東稀釋股權。
稍早，王美花陪同行政院陳院長出席立法院提出「民進黨政府執政八年台灣食安問題總檢討」專案報告並備質詢，會前受訪，被媒體問到台電增購一事，是否認同是為了錯誤的政策埋單？王美花回應表示，經濟部針對台電認購增資1000億，是之前就送到立法院審議通過。而這部份確實是為了彌補台電虧損，但這個虧損是因俄烏戰爭後，國際燃料價格大漲，台電購買成本爆增導致。