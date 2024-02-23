蔡尚樺一轉身起伏曲線被看光 她公開掌鏡人：是不是很可以
34歲金鐘主持人蔡尚樺有雙水漾大眼，加上身材曼妙、嗓音甜美，從財經主播成功轉行為藝人，去年底和長跑11年「交大仔仔」工程師易鼐恩退回朋友關係，被問及感情狀況，只強調「現在就是專注工作」。蔡尚樺今（23）日在粉專上傳一張照片，凹凸有致的體態無所遁形，她滿意地說：「我的經紀人可能要轉行了！是不是很可以啊！」
記者楊穎軒／綜合報導
蔡尚樺近日受邀擔任狂美交響管樂團巡迴演出的導聆人，她發文感謝管樂團前幾天讓她站上台中國家歌劇院，附上一張昨天在高雄衛武營音樂廳拍攝的美照，蔡尚樺穿一襲紅色曳地晚禮服，裸露肩頸線條，她側身步上觀眾席台階，S型苗條曲線一覽無餘，「我的經紀人淳淳可能要轉行了！她拿我新單眼相機拍的工作照，是不是很可以啊！」
貼文一發布，吸引上千名網友湧入按讚，「淳淳拍的也太好！晚餐加一根雞腿」、「前提是要Model美」、「人美怎麼拍都美」、「太美太有氣質了」、「期待尚樺出個人寫真書～一定買起來」，佳評如潮。
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