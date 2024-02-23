徐巧芯爆料！海巡署高層更改時間點「消失30分鐘」　質疑刻意隱匿

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徐巧芯表示，中國漁船1時10分翻覆，2時40分送醫，這是延誤就醫，但在原先報告顯示，2時07分就已送醫，基層人員其實相當認真。
徐巧芯質疑，為何昨天海巡要更改時間點？跟報告有所不同，這是讓大家疑惑的部分。而該份報告有多少人知情？包含署長、副署長、主任秘書、巡防組組長、督察組組長，第一時間都已收到完整通報，也就是上述資料，所以基層人員勇於負責，填寫報告，但高層人員卻讓時間消失了30分鐘。
徐巧芯說，海巡署第一時間的新聞稿跟報告不同，產生諸多疑點，讓大家覺得基層人員認真做事，但高層是用什麼樣的態度跟方式要隱匿整個過程，又是居心何在？讓大家感到非常難以理解。
藍委羅廷瑋表示，國民黨團全力支持海巡弟兄，正因如此，才更要積極找出真相。在追查真相的過程當中，發現管碧玲主委、海巡署長周美伍根本毫無擔當。尤其是管碧玲主委在2016年擔任立委時，指責憲指部在沒有任何錄影的情況下，搜索民宅，痛斥國防部「不要找基層代罪」、「該下台的人要有自覺」、「不要讓基層當替死鬼」。
羅廷瑋說，國民黨團將逐步剖析，找出事發的執勤過程到底發生了什麼事情？尤其是第一線的海巡主管，必須誠實地說清楚講明白，負起責任。羅廷瑋認為，在網路上對於國民黨團追查翻覆事件，帶風向指控是中共同路人，難道2條人命不重要？難道不該給死者家屬一個真相、交代？難道海委會、海巡署不該公開透明？