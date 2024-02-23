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徐巧芯爆料！海巡署高層更改時間點「消失30分鐘」　質疑刻意隱匿

▲ 國民黨質疑海巡署刻意隱匿報告。（圖／國民黨立院黨團提供）
▲ 國民黨質疑海巡署刻意隱匿報告。（圖／國民黨立院黨團提供）

記者何哲欣／台北報導

金門地檢署與海巡署，昨天下午分別召開記者會，針對海巡CP-1051艇在金廈水域查緝中國漁船造成翻覆2人死亡案件對外說明。國民黨團今（23）上午開記者會，揭露吹哨者所提供的事件發生詳細的事發過程報告，質疑海巡署沒有說真話，海洋委員會與海巡署沒有積極作為，有故意隱匿、掩蓋事實。

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藍委徐巧芯表示，根據吹哨者提供的海巡報告，表示中國漁民二死事件發生當天，12時47分，第十二（金門）巡防區田埔雷達監控1艘目標於復國墩東北方4.4浬（限制水域外1浬）航向209、航速20節；12時52分，「該目標於復國墩東北方3.3浬，航入限制水域」。

徐巧芯表示，中國漁船1時10分翻覆，2時40分送醫，這是延誤就醫，但在原先報告顯示，2時07分就已送醫，基層人員其實相當認真。

徐巧芯質疑，為何昨天海巡要更改時間點？跟報告有所不同，這是讓大家疑惑的部分。而該份報告有多少人知情？包含署長、副署長、主任秘書、巡防組組長、督察組組長，第一時間都已收到完整通報，也就是上述資料，所以基層人員勇於負責，填寫報告，但高層人員卻讓時間消失了30分鐘。

徐巧芯說，海巡署第一時間的新聞稿跟報告不同，產生諸多疑點，讓大家覺得基層人員認真做事，但高層是用什麼樣的態度跟方式要隱匿整個過程，又是居心何在？讓大家感到非常難以理解。

藍委羅廷瑋表示，國民黨團全力支持海巡弟兄，正因如此，才更要積極找出真相。在追查真相的過程當中，發現管碧玲主委、海巡署長周美伍根本毫無擔當。尤其是管碧玲主委在2016年擔任立委時，指責憲指部在沒有任何錄影的情況下，搜索民宅，痛斥國防部「不要找基層代罪」、「該下台的人要有自覺」、「不要讓基層當替死鬼」。

羅廷瑋說，國民黨團將逐步剖析，找出事發的執勤過程到底發生了什麼事情？尤其是第一線的海巡主管，必須誠實地說清楚講明白，負起責任。羅廷瑋認為，在網路上對於國民黨團追查翻覆事件，帶風向指控是中共同路人，難道2條人命不重要？難道不該給死者家屬一個真相、交代？難道海委會、海巡署不該公開透明？

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