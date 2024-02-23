周蕙重感冒1個月！開唱倒數29小時吞藥上陣 病況曝光
大玩樂家3—《小蟲&簡文彬&周蕙 跨樂衛武營音樂會》於明（24）日、後（25）日在高雄衛武營登場，周蕙、簡文彬則是於今（23）日出席彩排記者會，受訪時周蕙自爆已經重感冒1個月，由於擔心身體狀況，還特別去做內視鏡檢查聲帶。
記者吳雨婕／高雄報導
周蕙提到，從答應演出到現在，心情就像坐雲霄飛車一樣，接著自爆：「我從年初就在生病，有點緊張，這個禮拜終於有點聲音，我剛剛吃完午餐，吞了一包藥才走出來，希望我能在29小時內康復，我現在感冒快好了，喉嚨很癢，我要壓抑我的身體狀態，但不是能控制就控制得住。」
周蕙表示在練習時，歌曲〈我是不是你最疼愛的人〉是大魔王，「你們一定很難想像，歌很慢沒有節拍，我的耳朵要拉很長，去聽怎麼跟旋律對在一起。」被問到比起要控制喉嚨癢與面對歌曲大魔王，哪個比較難，周蕙立即陷入兩難，語帶無奈的說：「（喉嚨）還是要清一下，如果真的台上清喉嚨，我只能告訴大家看到期間限定版。」
為了這次的音樂會，周蕙表示從上個月參與完「2024紅白藝能大賞」後，就不再接任何工作，沒想到卻碰上感冒，「我本來想說紅白之後可以在家裡放肆練習，因為感冒我不敢練習，怕失聲只能悶聲唱。」周蕙感冒嚴重，期間不僅流出黃色的鼻涕，還有黃色的痰，還因為擔心身體狀況，去檢查聲帶，幸好聲帶沒有事，只是周邊肌肉發紅。
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