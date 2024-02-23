剩3張刮刮樂！彩券行協調3組客人各1張 桃園夫妻檔幸運刮中百萬
新春限量刮刮樂持續有人中百萬大獎！台灣彩券公司今（23）日公布位在桃園市蘆竹一家彩券行，快打烊剛好有3組客人進來，而且都想把店裡剩的3張「1200萬大吉利」都買下來，協調後3組客人決定各自買1張就離開，沒想到隔天其中一組夫妻檔開心拿著刮中100萬的彩券影本回來，還包了一個紅包給店裡分享喜悅，彩券行才知道這對夫妻幸運刮中大獎。
記者顏真真／台北報導
台灣彩券今年農曆春節前共發行了17款刮刮樂新品，百萬元以上的獎項個數多達1351個，截至2月22日，百萬元以上的獎項共刮出730個，剩餘621個，其中「1200萬大吉利」頭獎1200萬元有5個機會，目前被刮出3個，還剩下2個頭獎，100萬元大獎則被刮出107個，還有43個等幸運兒來刮出。
台灣彩券今日也公布位在桃園市蘆竹區光明路的「金富麗彩券行」最近就有一對夫妻刮中百萬元。根據店員曾先生表示，當天打烊前剛好同時有3組客人進來，3組客人都表示想把店裡剩下的3張「1200萬大吉利」都買下來，協調後3組客人決定各自買一張就離開，接著店裡就打烊休息。
不過，沒想到隔天其中1組夫妻檔客人開心拿著刮中100萬的彩券影本回來，還包了1個紅包給店裡分享喜悅，彩券行才知道這對夫妻幸運刮中大獎。