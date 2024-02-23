中華職棒／台式應援登大聯盟官網！認證「猿風加油」是啦啦隊始祖
大聯盟官網今（23）日特地撰文介紹台灣啦啦隊是如和改變台灣棒球，其中包括味全龍洋投鋼龍，與現效力樂天桃猿旅美多年的林子偉，知名球評曾文誠與棒球網紅台南Josh都是受訪對象，並表示台式棒球啦啦隊加油文化，可說是Lamigo桃猿在2013年引進的，當年的「猿風加油」，以電子音樂加上女孩舞蹈，從此成為台灣棒球場的「標配」。
記者張志宇/綜合報導
記者Casey Drottar表示：「鋼龍回憶在台灣初登板時，就感受到台式加油的震撼，我根本無法想像，音樂超大聲，我在牛棚裡與其他人對話時，甚至必須用喊的，自己以前是喜歡安靜待在牛棚的，但隨著適應台式棒球，『聲音越大，我就越來勁，因為這是我在這裡必須適應的』。」
現效力於樂天桃猿的林子偉也提到，「當感受到現場球迷為自己在吶喊時，會讓選手越有動力想打得更好，會想用好的擊球內容，回應支持自己的球迷，心理上確實會受到影響，球迷的加油聲會刺激自己打得更好。」
對於中華職棒啦啦隊文化，中信兄弟與富邦悍將啦啦隊長小白和崔維斯皆有接受訪問，其中崔維斯更以手機充電線形容啦啦隊，「球迷在平日來到球場，有些人是剛下班，他們的電量在來到球場時已經所剩不多，但棒球比賽就像插座，啦啦隊女孩就像連接手機（指球迷）與插座之間的充電線，只要看完比賽後，球迷又會感覺充滿能量。」
啦啦隊除了能帶動球場氣氛，周邊的經濟效益更是不可小看，球評曾文誠也在受訪時透露，「即便事週二的比賽，有時也會超過4000人入場，這進場人數以平日來說非常不錯，但不外乎其中有許多球迷是為了啦啦隊而來。」
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