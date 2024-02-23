陸船翻覆2死！漁民家屬抵金門會談 陳玉珍趕赴現場表慰問之意
陸籍一艘快艇在本（2）月14日下午1時許在金門越界，因拒檢導致翻覆，船上4人落海，其中2人不幸溺斃，大陸漁民家屬代表團與海巡署代表，今（23）日下午進行閉門會議，國民黨金門立委陳玉珍也親自到現場了解、協助，並和家屬會面表達慰問之意，若赴陸溝通協調能有利人民，她是義不容辭的。
記者林莞茜／綜合報導
陳玉珍到場後，接受媒體訪問時表示，兩岸的事務，有時初步理解不一致，都會需要多多溝通、多多瞭解，事發經過和各項疑慮，需要面對面的溝通來互相理解，而有關海巡署隱瞞資料疑慮，這部分都會需要金門地檢署與當初的人證、事證來做正確判斷。
陳玉珍提到，陸方質疑沒有當初的影響，會對海巡從一開始說蛇行翻覆，到現在講碰撞翻覆會有疑慮，那我方這方提供軌跡圖做佐證，但如果雙方認知不同，也可以各自透過公認的法律程序來做相關的勘驗，就像事故所需的第三方勘驗，都可以依法處理。
至於是否願意到大陸去協調溝通，陳玉珍稱「我個人沒有扮演這樣重要角色」，但如果有利人民溝通、協調工作，她是義不容辭的。
陳玉珍說，他有和海巡官員說，希望大家秉持同理心「大家站在不同角度，總是會有不同看法，那需要互相理解、慢慢的溝通。