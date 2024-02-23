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亞洲盃男籃／中華隊今前往菲律賓！下一戰先發不變　2優點需保持

▲亞洲盃資格賽第一階段賽事，中華隊昨在主場以69:89輸給紐西蘭，今（23）日球隊就要馬不停蹄地前往菲律賓備戰下一場客場賽事，籃協也確定中華隊已經搭機前往，準備去爭取本階段的第一場勝利。（圖／籃協提供）
▲亞洲盃資格賽第一階段賽事，中華隊昨在主場以69:89輸給紐西蘭，今（23）日球隊就要馬不停蹄地前往菲律賓備戰下一場客場賽事，籃協也確定中華隊已經搭機前往，準備去爭取本階段的第一場勝利。（圖／籃協提供）

記者黃建霖/臺北報導

亞洲盃資格賽第一階段賽事，中華隊昨在主場以69:89輸給紐西蘭，今（23）日球隊就要馬不停蹄地前往菲律賓備戰下一場客場比賽，籃協稍早也確定中華隊已經搭機前往，準備去爭取本階段的第一場勝利。而要以現有較為矮小的陣容去擊敗菲律賓，中華隊球員除了必須要善用球隊持球點多的優勢之外，也需要延續上一場的強硬身體對抗的意識。

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昨天雖然輸給紐西蘭20分，但總教練桑茂森制定的「以快制高」的策略發揮不錯，林俊吉、林信寬、劉錚、王皓吉、林正等5人組成的先發陣容也發揮出色，讓人看到中華隊年輕世代的未來藍圖。在昨天賽後記者會上，桑總也確定先發陣容應該不會改變，貫徹現有輪換和策略。

▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊林信寬半場投進壓哨三分球。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
▲2024亞洲盃男籃資格賽中華隊林信寬半場投進壓哨三分球，身為側翼球員的他擁有不俗切入能力。（圖／記者葉政勳攝 , 2024.02.22）
中華隊陣容持球點多　「以快制高」打出進攻威脅性

中華隊之所以能和陣中有2名超過211公分長人Tyrell Harrison（214公分）和Sam Timmins（211公分）的紐西蘭鏖戰3節難分難解，主要就是在這場比賽中華隊打出快速節奏、比賽前段的外線把握度也高，展現賽前設定戰術的理想執行面。

而更重要的是，中華隊在這次陣容中擁有許多出色的持球點，3名後衛林俊吉、高錦瑋和游艾喆各有特色，共通點是都有不俗火力；劉錚和林信寬兩名先發側翼，也擁有運球去製造機會的能力；射手謝亞軒經歷亞運洗禮，處理球經驗越來越好，甚至都是替補上場的張家禾也都偶有切入佳作，這讓中華隊進攻打法更多元，比較不容易被對手給限制住。

林俊吉在受訪時表示，這次中華隊的鋒線持球能力都不錯，因此桑茂森在練習時也沒有限定一定要由控衛來處理球，「教練沒有說一定是要由後衛來打戰術，鋒線都是有持球切入能力的，我們在上半場的優勢就是因為有很多人能切入製造空檔。」

其實桑總開始帶中華隊以來，其理念就是貼近現代籃球，球權不一定需要集中在一人手上，或交由某些特定人員去處理球，而是需要全隊去參與、運轉。只是過去礙於陣容人員的能力，因此中華隊球員這方面的優勢未能展現。如今這個新陣容有能力朝這方面去邁進，也是跨出重要一步。

▲本土中鋒林正打出代表作，攻守俱佳，替補上陣19分鐘，繳出9分、3籃板。（圖／記者葉政勳攝）
▲本土中鋒林正打出代表作，攻守俱佳，替補上陣19分鐘，繳出9分、3籃板。（圖／記者葉政勳攝）
本土中鋒打得強硬　對菲律賓得延續強硬心態

由於沒有歸化球員助陣，中華隊上一場比賽籃板慘輸紐西蘭，不過謝宗融、林正等本土長人打得夠硬，沒有讓對方中鋒在內線予取予求，桑茂森除了肯定他們的表現，也鼓勵他們在進攻端多做動作，因為只有去進攻對方內線的弱點，才能抵銷自己在身材上的劣勢。

林俊吉透露，在對紐一戰的中場時，隊長劉錚有武裝大家的心態，要求上更多身體、打得更有侵略性，教練團賽前設定的防守策略也是主動而富有攻擊性的，「因為我們是小個子所以不能沉退這麼多，他們在做擋拆時要壓迫上去，干擾他們。」

下一場面對身材與紐西蘭相比有過之、而無不及的菲律賓，中華隊必須延續這樣的強硬心態，菲律賓陣中擁有218公分的長人Kai Sotto，他曾參加NBA選秀但落選，目前在B聯賽打球。

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