大咖女星抽菸嚼檳榔！呂文婉曝5線索 沈玉琳加碼爆：救過她一命
明星外表光鮮亮麗，私下真面目可能差很大！娛樂名嘴呂文婉在談話性節目《11點熱吵店》大爆娛樂圈八卦，爆料一位台灣國際大咖女明星私下竟然抽菸、嚼檳榔，引起主持人Melody驚呼不已，呂文婉公開的5大線索，讓這位女星身分呼之欲出，沈玉琳透露該女星曾經拍過性感寫真集，還加碼爆料「我還救過她一命！」
記者江芷稜／綜合報導
呂文婉過去擔任《獨家報導》週刊記者，採訪過許多性感女星，當時這位台灣女明星剛出道，在採訪時更換衣服的空檔，她發現對方抽濃菸還嚼檳榔，出現高度反差，令人非常訝異，在Melody、沈玉琳頻頻追問下，曝光該女星的5個身分線索，「她是Made in Taiwan」、「她現在是國際大牌」、「2個字的女明星」、「現在已婚但沒有小孩」、「拍過性感寫真書」。
由於謎底呼之欲出，呂文婉趕緊解釋，認為每個明星都有紓壓方式，沒有指控對方不好，只是自己看到這幕有點嚇一跳，畢竟對方是女孩子，又穿得那麼漂亮拍封面，沒想到私下會抽菸嚼檳榔，反差有點大。她也讚美該女星一路爬升到現在的國際地位，工作非常努力，帶給大家正能量，是一個很勵志的代表，努力把話圓回來。
沈玉琳秒懂她說的女星身分，接著加碼爆料「我救過這個人一命」，透露某次到電視台剪輯節目，一進剪接室卻發現一捲以該女星為名的帶子放在機器內，內容都是大尺度寫真，還有不慎穿幫的畫面，他當下擔心會出事，立刻聯絡相關單位讓他們取回母帶，挽救了一場災難。
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