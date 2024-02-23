阿沁退出F.I.R.遭罵！爆詹雯婷、陳建寧官司細節 有人被關7年
「F.I.R.飛兒樂團」初代成員由Faye（飛兒、詹雯婷）、阿沁、陳建寧組成，2018年Faye無預警脫離主唱身分，隨後加入Lydia擔任新主唱，近日阿沁則是結束與飛兒樂團20年的合作，回歸獨立創作人，再度引起討論。有粉絲在留言處批評阿沁、陳建寧踢開Faye，讓阿沁忍不住反擊，透露Faye、陳建寧的官司中，「雙方其中一人，會被關7年。」
記者吳雨婕／綜合報導
有粉絲在阿沁臉書上留言，直指當年Faye被退團一事，阿沁把所有責任推得一乾二凈，因此要他找Faye回來組團自證清白，讓阿沁怒反擊，提到：「目前二審上訴中，他們雙方其中一人會被關7年，7年後刑滿，可以重組再來聊呀，我跟你一樣也很好奇到底是誰說謊。」
阿沁還表示，簽名擺在那邊，只有兩種可能，「真的、假的，但，我們都是旁人不急吧，等法官。你我著急都沒用。」此外，對於這幾年飽受外界批評，阿沁也語帶無奈的說：「這幾年收到網友私訊道歉，「因為Google一下合約細節、官司來龍去脈其實超級清楚。造謠時大家都直接公開留言，道歉時又全都轉私下。哈，這是人性，所以我一直公開懶得去澄清什麼，因為沒用的。」
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