台電擬增資遭批坑殺民股、20年沒發股利！股東鬧場股臨會飆罵土匪
台電於今（23）日召開「2024年股東臨時會」，擬增資千億，引發小股東不滿，質疑此舉坑殺民股、欺壓小股東權益，痛批「台電已20年沒發股利」，經濟部根本球員兼裁判，會中更拉起白布條，內容飆罵政府是土匪掏空台電，要求經濟部長王美花下台。
記者鄭妤安／台北報導
台電「2024年股東臨時會」提出「1001億元增資計畫」，規劃採私募普通股方式由經濟部認足，實收資本額預期提高至5800億元。對此，國民黨立委王鴻薇於臉書上表示，政府一手準備漲電價，另一手花費全民納稅錢挹注台電，「對比以前幾天台電還發新聞稿，喜迎綠能發電突破五成，原來都是人民血汗錢堆出來的，簡直諷刺至極！」
她指出，台電以「穩定供電建設方案之資金需求」要經濟部認購增資1000億，然而，政府增資將會稀釋台電民股股權，將虧損歸因於「錯誤的能源政策」，使得一方面讓國人每年都在漲電價擔憂中，另一方面重複坑殺民股股東稀釋股權。
今日臨時股東會會中，台電代理董座、同時為會議主席的曾文生自開場致詞起，就遭多位股東打斷會議程序，使得會議召開吵過30分鐘，遲遲無法繼續，更有股東拉白布條稱「土匪政府掏空台電 王美花下台」
面對小股東批評台電增資是坑殺民股、欺壓小股東權益，台電發言人蔡志孟於表示，公司在面對增資時，選擇很多，如今台電面臨巨額虧損，找尋大股東來增資可一次到位解決燃眉之急，並強調，台電因外在燃料成本增加造成嚴重虧損，期間守住穩定供電，更扮演物價消波塊，巨額虧損走到增資這一步「都是不得已」，台電有不少員工是股東，因公司虧損而發不出股利，「台電深感抱歉。」