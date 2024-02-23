「國民ETF」00878百萬股民樂！確定配0.4元創高　這天最後上車日

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觀察00878，2月以來（截至2/20）僅7個交易日，就吸金逾新台幣109億元，整體規模增胖至近2,587億元，買氣驚人。法人分析，會受歡迎主因是00878具備配息穩定向上、較大盤更追漲抗跌、產業配置均衡三大特色，目前是全台第二大投資標的，共118萬人持有，僅次於中鋼的124萬股東。
此外，00878還有另一個鮮明的特色，即是產業配置均衡，電子、金融、傳產均有佈局，佔比分別為67%、22%、11%，各成份股的權重也較平衡，不單押特定個股，賦予過高的權重，更能抵禦產業波動的風險，適合長期配置。
觀察00878去年4季配息紀錄，第一、二季皆配發0.27元，第三、四季為0.35元，本季預估配息金額為0.4元創高，配息穩定向上增長。另外，一舉改寫債券ETF史上最大成交量紀錄的國泰10Y+金融債00933B，同樣公告每單位配發金額為0.23元，00878與00933B兩檔ETF除息交易日為2月27日，投資人最晚須在2月26日前買進或持有，才能參與本次配息。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。