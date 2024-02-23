小蟲被周思潔控詐欺千萬！近況曝光 遭爆「眼眶都是淚」
大玩樂家3—《小蟲 & 簡文彬 & 周蕙 跨樂衛武營音樂會》將在2月24日、25日在高雄衛武營演出，其中音樂人小蟲日前被歌手周思潔指控詐欺千萬，事件鬧得沸沸揚揚，今（23）日下午舉行記者會時，簡文彬、周蕙都現身記者會，談到小蟲的近況，簡文彬脫口：「小蟲老師前一天在台北聽到我們總彩，眼眶都是淚水！」
記者吳雨婕／高雄報導
擔心感冒影響嗓子的周蕙，透露在開演前一天喉嚨還癢癢的，結果當天下午彩排時發揮出超水準的實力，把小蟲的經典詮釋到完美，簡文彬透露：「小蟲老師前一天在台北聽到我們總彩，還感動到流眼淚！」
此外，依循去年在「頂上功夫」下巧思的指揮大師簡文彬，繼搭配兔年特別在後腦勺剃了一個「可愛兔」造型圖案後，今年龍年開春又再度「創新」刻上一個「龍」字在後腦杓，與他過往指揮家的風格沉穩有著巧妙的「反差萌」，簡文彬笑說：「原本還在想要真的刻上『龍』的圖案，但發現難度太高，還在擔心的當下，髮型師建議就刻上『龍』的字樣，覺得很適合！」而簡文彬的後腦杓的「龍字」髮雕，也為這次造型增添活潑俏皮氣息！
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