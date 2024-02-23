中華隊205公分中鋒譚傑龍被捨棄！對菲律賓帶林秉聖 不讓人意外
中華男籃今（23）日啟程前往菲律賓備戰，而球隊25日的12人名單也已經呼之欲出，中華隊205公分的中鋒譚傑龍並未出現在合照之中，上一戰他並沒有得到太多出賽時間，而取代他的是後衛林秉聖，他在病癒後重新歸隊，預計將會是中華隊後場人員上的一枚重要活棋。
記者黃建霖/臺北報導
本屆賽事中華隊13人正選名單的球員為：林正、謝宗融、游艾喆、高錦瑋、謝亞軒、林秉聖、林俊吉、張家禾、林信寬、陳侑昫、王皓吉、譚傑龍、劉錚。總教練桑茂森此前就表示，會視個人狀態和練球情況來決定賽前12人用誰。
稍早中華隊搭機前往菲律賓當地備戰，而譚傑龍似乎並未在其中，之前因感冒而不在12人名單中的林秉聖重新歸隊，這也就意味著在客場菲律賓的12人，將由林秉聖取代譚傑龍。
譚傑龍和林正是本階段中華隊唯二的2名身高超過200公分的長人，在沒有歸化球員的情況下，理應會得到重用，不過兩人在各自職籃聯賽球隊中的輪換都不穩定，狀態難以掌握，因此上一場教練團就選擇了身高只有199，但更有經驗、對抗性也更強的謝宗融先發。
另外，33歲的內線老將陳侑昫在練球時狀況不錯，為自己爭取到了一個名額；而打先發4號的王皓吉有參加過亞運集訓，在小球陣容中靈活性高，總教練桑茂森也已經確認高機率會沿用上一場先發，因此他也被留在了陣容之中。
林秉聖的運動能力和強悍身體素質是目前中華隊所需要的，特別是菲律賓後衛個人能力出眾，他可以預期會得到一些輪換時間。相較之下，上一場打不到2分鐘的譚傑龍，就成為最後被捨棄的人員了。