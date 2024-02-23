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LuxyGirls舒子晨不怕冷！穿超短啦啦隊戰袍秀美臀　哭喊屁股好涼

▲舒子晨去年重返LuxyGirls，昨天在IG曬臀照，大喊：衣服太短啦！（圖／翻攝自舒子晨IG）
▲舒子晨去年重返LuxyGirls，昨天在IG曬臀照，大喊：衣服太短啦！（圖／翻攝自舒子晨IG）

記者張一笙／綜合報導

女星舒子晨從《大學生了沒》出道，因長相神似謝金燕，有「小謝金燕」之稱。她去年4月宣布回歸美式啦啦隊LuxyGirls，並擔任團中隊長，而LuxyGirls表演服裝一向性感火辣。昨（22）日天氣轉冷，舒子晨在IG上傳穿著露出臀部的啦啦隊服，過短的衣服掀起討論。

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▲舒子晨昨天在IG中曬照，只見她放下及腰長髮，大露翹臀，十分性感。（圖／翻攝自舒子晨IG）
▲舒子晨昨天在IG中曬照，只見她放下及腰長髮，大露翹臀，十分性感。（圖／翻攝自舒子晨IG）
LuxyGirls主要以美式啦啦隊風格為主，作風一向性感火辣，過去曾引起不少粉絲抨擊像牛肉場，身為隊長的舒子晨直接在IG限時動態PO出美國啦啦隊的表演，大秀美背及翹臀的照片暴怒反擊，要活在洞穴的網友不要拖別人下水。

▲LuxyGirls為美式啦啦隊，一向以火辣性感著稱。（圖／翻攝自舒子晨IG）
▲LuxyGirls為美式啦啦隊，一向以火辣性感著稱。（圖／翻攝自舒子晨IG）
昨日LuxyGirls前往和平籃球館，為參加「2025FIBA亞洲盃資格賽」的中華隊應援，只見舒子晨放下烏黑及腰長髮，身著LuxyGirls專屬紫黃色的性感啦啦隊服，露出白皙長腿及翹臀。但因為天氣轉冷，舒子晨在IG上曬圖並大喊：「衣服太短啦！團長，下次可以加長一點嗎？」

▲舒子晨出道前就曾經是LuxyGirls成員，去年回歸後擔任隊長。（圖／翻攝自舒子晨臉書）
▲舒子晨出道前就曾經是LuxyGirls成員，去年回歸後擔任隊長。（圖／翻攝自舒子晨臉書）
翹臀照曝光後，吸引不少粉絲按讚留言，有粉絲表示「不可以加！」、「這樣最剛好！」就連自己的隊友克啦啦也表示：「屁屁不需要布料！」舒子晨只能哭喊：「屁屁會著涼！」討論十分熱烈。

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