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彰化3姊弟遭撞「行穿線是斜的」！Cheap曬駕駛視角：誰看得到行人

▲Cheap曬出車禍事發地空拍照，表示3姊弟遭撞的肇事路口行穿線竟是斜的，且駕駛視角還被一堆告示牌及植栽擋住視線。（圖／翻攝自Cheap臉書）
▲Cheap曬出車禍事發地空拍照，表示3姊弟遭撞的肇事路口行穿線竟是斜的，且駕駛視角還被一堆告示牌及植栽擋住視線。（圖／翻攝自Cheap臉書）

記者賴禹妡／綜合報導

彰化伸港鄉國小3姊弟22日走路返家途中，遭遭74歲蕭姓男子駕駛休旅車高速撞擊，10歲、9歲姊妹一度失去呼吸心跳，8歲弟弟左腿扭傷，3人分別送醫搶救。對此，時常關注交通議題的網紅Cheap則在臉書曬出車禍事發地空拍照，表示3姊弟就是走在行穿線上遭撞，而肇事路口行穿線竟是斜的，讓他痛批「行穿線不是有就好」，且駕駛視角還被一堆告示牌及植栽擋住視線，因此呼籲相關單位應加速健檢全台行人安全設施。 

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Cheap今日就在臉書上曬出3姊弟車禍事發地點的空拍照，直言「行穿線不是有就好」。他表示正常邏輯都知道，行穿線很危險，應該減少行人在上面的時間，但彰化伸港車禍行穿線的設計居然是斜的，「還是那句話，基層不懂交通，反正有就好，我就畫了啊」。 

Cheap認為，台灣對於健檢全台行人安全措施應該加快速度，例如「行穿線退縮」、「路口人行道外推」、「行人庇護島」等，而非要求行人過馬路時舉手、敬禮，若是交通工程能做好，就能減少很多悲劇，最後也感嘆「我猜這件事情過後，彰化縣警局應該會加裝測速，沒有什麼事故是一隻測速解決不了的」。 

▲Cheap則在臉書曬出車禍事發地空拍照，表示3姊弟就是走在行穿線上遭撞，而肇事路口行穿線竟是斜的，讓他痛批「行穿線不是有就好」，且駕駛視角還被一堆告示牌及植栽擋住視線。（圖／翻攝自Cheap臉書）
▲Cheap表示3姊弟就是走在行穿線上遭撞，而肇事路口行穿線竟是斜的，讓他痛批「行穿線不是有就好」。（圖／翻攝自Cheap臉書）
Cheap也在留言區補上駕駛視野照，表示「一堆告示牌和植栽，擋住了視線，誰看得到行人啦，不過應該不久就要加裝測速了」。對此，「標線改造台灣路 Reform Taiwan Roads」臉書粉專指出「應該要調整庇護島，設置二段式穿越，這樣行人反而走太遠」；不過也有人認為駕駛才是最大問題，「你忘了駕駛是一個老人，老人的駕照複檢才是最重要的，其實大家都注意錯重點」。 

▲3姊弟遭撞畫面曝光。（圖／翻攝畫面）
▲彰化伸港鄉國小3姊弟22日走路返家途中，遭遭74歲蕭姓男子駕駛休旅車高速撞擊。（圖／翻攝畫面）
對此，公路局指出，行穿線退縮等檢討主要是在路口車輛轉彎時有視覺死角，就要做行穿線退縮，該起事故為車輛綠燈直行肇事，4個路口都有設置路燈，不過工程分局將會邀集專家學者、地方警察及交通關到事故路口會勘，針對人行空間(行人穿越道、行人庇護島、人行道)等設施之設置進行評估。 

公路局強調，公路局轄管號誌化路口有7600多處，112年優先針對111年度662處曾發生行人事故路口進行改善，包括行穿線退縮、增設行人庇護島等；18500餘處非號誌化路口改善也已完成1741處，劃設停讓標誌標線或增設號誌，讓路權有區隔。 

公路局表示，今年開始，目前會先做130省道路口改善，但還會根據去年事故資料增加改善路口處，非號誌化路口今年也將做2000處改善，此外後續也將盤點比較有疑慮路口進行人本交通改善。 

▲彰化3姊弟遭撞。（圖／翻攝畫面）
▲公路局指出，該起事故為車輛綠燈直行肇事，4個路口都有設置路燈，不過工程分局將會邀集專家學者、地方警察及交通關到事故路口會勘。（圖／翻攝畫面）

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