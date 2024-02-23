彰化3姊弟遭撞「行穿線是斜的」！Cheap曬駕駛視角：誰看得到行人

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Cheap認為，台灣對於健檢全台行人安全措施應該加快速度，例如「行穿線退縮」、「路口人行道外推」、「行人庇護島」等，而非要求行人過馬路時舉手、敬禮，若是交通工程能做好，就能減少很多悲劇，最後也感嘆「我猜這件事情過後，彰化縣警局應該會加裝測速，沒有什麼事故是一隻測速解決不了的」。
Cheap也在留言區補上駕駛視野照，表示「一堆告示牌和植栽，擋住了視線，誰看得到行人啦，不過應該不久就要加裝測速了」。對此，「標線改造台灣路 Reform Taiwan Roads」臉書粉專指出「應該要調整庇護島，設置二段式穿越，這樣行人反而走太遠」；不過也有人認為駕駛才是最大問題，「你忘了駕駛是一個老人，老人的駕照複檢才是最重要的，其實大家都注意錯重點」。
對此，公路局指出，行穿線退縮等檢討主要是在路口車輛轉彎時有視覺死角，就要做行穿線退縮，該起事故為車輛綠燈直行肇事，4個路口都有設置路燈，不過工程分局將會邀集專家學者、地方警察及交通關到事故路口會勘，針對人行空間(行人穿越道、行人庇護島、人行道)等設施之設置進行評估。
公路局強調，公路局轄管號誌化路口有7600多處，112年優先針對111年度662處曾發生行人事故路口進行改善，包括行穿線退縮、增設行人庇護島等；18500餘處非號誌化路口改善也已完成1741處，劃設停讓標誌標線或增設號誌，讓路權有區隔。
公路局表示，今年開始，目前會先做130省道路口改善，但還會根據去年事故資料增加改善路口處，非號誌化路口今年也將做2000處改善，此外後續也將盤點比較有疑慮路口進行人本交通改善。