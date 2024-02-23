日本用AI監測高齡駕駛人！改善道路安全　東京計程車業者率先體驗

我是廣告 請繼續往下閱讀
AI透過車輛GPS以及駕駛人身上佩戴的生理感測器，來搜集各類數據，監測的關鍵參數包括駕駛人加速度與煞車減速度的反應能力等等，藉此綜合判斷駕駛人的注意力持續時間與快速應對突發狀況的能力。
NTT Data今年1月已與東京計程車業者Kokusai Motorcars合作，將在未來的半年內搜集65歲以上駕駛人的行車數據，之後預計會跟物流業者合作，一樣要來搜集高齡駕駛人的行車數據。
NTT Data表示，這套系統最主要的目標是減少交通事故，確保高齡駕駛的狀況能夠安全上路，若發現高齡駕駛的身心能力已經退化到不適宜開車，就會立即發出通知。另外，系統搜集的數據也可以用來偵測老人痴呆或青光眼等症狀，並可交由保險公司與計程車和物流業等營業用車輛業者，來進一步了解並掌握駕駛人的狀況。
不僅是NTT Data，另一家日本科技業者ExaWizards也正在開發一套藉由AI來監測駕駛員的系統，ExaWizards的系統將鎖定在駕駛人的眼球運動和面部表情，交由AI來分析駕駛人認知功能是否正常。不過目前仍在開發階段，不像NTT Data已經與計程車業者展開實際合作。
除了科技公司之外，包括Toyota、Honda等汽車業者，也都早已投入開發針對高齡駕駛的AI駕駛輔助系統，希望能降低老年人的交通事故風險。Honda在今年1月的CES消費電子展上，也宣布將會與微軟合作，開發一款由Azure OpenAI提供技術支援的電動車，讓汽車具備如同聊天機器人ChatGPT那樣的對話能力，徹底重塑駕駛人與汽車之間的情感體驗。