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日本用AI監測高齡駕駛人！改善道路安全　東京計程車業者率先體驗

▲日本資訊科技公司NTT Data，研發出一套利用AI來監控駕駛人認知功能狀況的系統，在今年1月已與東京計程車業者展開合作。（圖／美聯社／達志影像）
▲日本資訊科技公司NTT Data，研發出一套利用AI來監控駕駛人認知功能狀況的系統，在今年1月已與東京計程車業者展開合作。（圖／美聯社／達志影像）

記者倪浩軒/綜合報導

彰化昨（22）晚發生重大車禍，74歲老翁無照駕駛撞上3姊弟，造成兩位仍在就讀小學的姊妹命危。這起車禍引發外界關注，高齡駕駛的道路安全問題也再度掀起討論。其實，人口老化嚴重的日本，高齡駕駛的車禍事故早已是重大社會問題，對此，許多科技公司與汽車業者都投入高齡駕駛的駕駛輔助與監測系統。日本資訊科技公司NTT Data，就研發出一套利用AI來監控駕駛人認知功能狀況的系統，以確認高齡駕駛是否保有快速應對道路狀況的能力。

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根據《日本經濟新聞》報導，為了改善人口老化嚴重的道路安全問題，NTT Data研發的AI系統將採用多方面的方法來評估高齡駕駛認知能力的變化，並會將分析結果上傳雲端以及通知駕駛人。

AI透過車輛GPS以及駕駛人身上佩戴的生理感測器，來搜集各類數據，監測的關鍵參數包括駕駛人加速度與煞車減速度的反應能力等等，藉此綜合判斷駕駛人的注意力持續時間與快速應對突發狀況的能力。

NTT Data今年1月已與東京計程車業者Kokusai Motorcars合作，將在未來的半年內搜集65歲以上駕駛人的行車數據，之後預計會跟物流業者合作，一樣要來搜集高齡駕駛人的行車數據。

NTT Data表示，這套系統最主要的目標是減少交通事故，確保高齡駕駛的狀況能夠安全上路，若發現高齡駕駛的身心能力已經退化到不適宜開車，就會立即發出通知。另外，系統搜集的數據也可以用來偵測老人痴呆或青光眼等症狀，並可交由保險公司與計程車和物流業等營業用車輛業者，來進一步了解並掌握駕駛人的狀況。

不僅是NTT Data，另一家日本科技業者ExaWizards也正在開發一套藉由AI來監測駕駛員的系統，ExaWizards的系統將鎖定在駕駛人的眼球運動和面部表情，交由AI來分析駕駛人認知功能是否正常。不過目前仍在開發階段，不像NTT Data已經與計程車業者展開實際合作。

除了科技公司之外，包括Toyota、Honda等汽車業者，也都早已投入開發針對高齡駕駛的AI駕駛輔助系統，希望能降低老年人的交通事故風險。Honda在今年1月的CES消費電子展上，也宣布將會與微軟合作，開發一款由Azure OpenAI提供技術支援的電動車，讓汽車具備如同聊天機器人ChatGPT那樣的對話能力，徹底重塑駕駛人與汽車之間的情感體驗。

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