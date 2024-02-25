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台積電熊本廠／設備廠最怕「利多出盡」　分析師找出低基期潛力股

▲投資人就怕新一周台積電設備概念股利多出盡、漲多回落。有分析師教投資人可以從技術面與成交量來觀察，並找出低基期的潛力股。（圖／NOWnews資料照片）
▲投資人就怕新一周台積電設備概念股利多出盡、漲多回落。有分析師教投資人可以從技術面與成交量來觀察，並找出低基期的潛力股。（圖／NOWnews資料照片）

記者許家禎／台北報導

台北股市周五（23日）早盤創下新高，一度站上萬九大關，來到19012點，主要是輝達、美超微股價大漲帶動，另外台積電熊本廠也在24日舉行開幕典禮，相關台積電概念股也發威！但投資人就怕新一周台積電設備概念股利多出盡、漲多回落。為此，有分析師教投資人可以從技術面與成交量來觀察，也幫大家找出漲多的個股與基期低才剛要啟動漲勢的設備股。

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AI晶片大廠輝達財報傳佳績，22日收盤股價狂噴漲幅16.4%、美超微也大漲32%，美股道瓊、標普收盤再創歷史新高，台積電ADR同樣大漲近2%，因此帶動台北股市周五表現，早盤一度大漲近160點，站上萬九大關，來到19012點再創台股歷史新高，其中台積電概念股表現亮眼。

台積電日本熊本廠於24日舉行開幕典禮，相關設備股近期發威，23日台積電概念股紅通通，弘塑、瑞耘、辛耘盤中飆漲停鎖死，家登飆漲9%也幾乎漲停，來到470元。上品漲逾8%、祥碩漲5%，朋億、迅得、京鼎、矽格與致茂漲2到3%以上，信紘科、台耀與京元電漲1%上下。

不過，投資人好奇新一周台積電概念股怎麼操作？最怕台積電熊本廠開幕後會利多出盡、股價回落。為此，分析師艾綸表示，台積電熊本設廠，帶動日本當地廠商形成「熊本效應」，因為本來日本就是半導體材料的大國，但要講到建廠的設備商，台灣並不輸日本，台廠有主導權也有許多經驗，預期中長線會持續受惠。

再加上全球最大的半導體製造裝置和服務供應商應用材料，近期2月中也創新高，股價突破200美元，22日則大漲近5%來到199.73美元。也就是說，全球最大設備廠都漲，台灣廠商漲勢也跑不掉！

艾綸指出，這波設備廠最先發動攻勢的是萬潤與蔚華科，萬潤1月股價從150元到現在250元，短短一個月漲了100元。蔚華科1月中到現在，股價從44元變成84元，股價幾乎翻倍。另外，弘塑、辛耘、均豪、志聖、家登近期也都漲多，但他坦言現在要高檔介入有些尷尬，畢竟這些公司自從1月公布財報後，股價就沒有在休息的，基本面轉強早就反映在股價。

不過，他也提到，可以多關注基期低，但還沒有漲上來的設備股，像是公準2月19日才剛過壓力的高點，比其他已經漲多的比較適合介入，等於公準才剛要啟動而以。但如果還是想要追其他半導體設備公司，又怕買在「天花板」，那麼建議投資人可以觀察「五日均線」，如果收盤跌破五日均線，代表趨勢就是告一段落、要休息了，可以先停損與調節。

至於新一周投資人最怕半導體設備股出現利多出盡、漲多拉回的態勢，艾綸表示，假設一兩天回落，投資人可以觀察成交量有沒有爆量，如果沒爆量，代表本來就不是「天天過年」漲多回落很正常，而回落不代表趨勢結束，那趨勢如何判斷？就看有沒有爆量，若有爆量可視為短線有人落跑，這時投資人也不用急著跑，可以先獲利調節一半，另一半還可以持續掌握向上走的趨勢，或透過技術面讓停利停損有一定量化控制，不會毫無頭緒。

※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。
 

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