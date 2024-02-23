被徐巧芯、吳思瑤吵到分心 韓國瑜緩頰稱「徐佳濱」自己笑場
立院院會今（23）日邀請行政院長陳建仁食安專報，國民黨立委徐巧芯質詢時聲稱她前一位質詢的民進黨立委吳思瑤主張「檢驗微量不公布」，問陳建仁是否支持？此時還未離開議場的吳思瑤忍不住抗議「你在造謠，我並沒有這樣說」兩人開始吵了起來，迫使立法院長韓國瑜都介入調和，要唱名下位立委鍾佳濱質詢時還叫成「徐佳濱」，自己也忍不住笑場。
記者呂炯昌／台北報導
陳建仁今日針對台中市政府驗出瘦肉精進行專報，吳思瑤質詢時表示，對外公開應該作分流機制，若有大量擴散，是系統性研判時趕快公布，極微量時就要斟酌，就如同這次台中的部分，中央應從中協助。
稍後質詢的徐巧芯提到吳思瑤主張「檢驗微量不公布」，問陳建仁是否支持？此時剛質詢完，仍在台下的吳思瑤忍不住抗議，「你在造謠，我並沒有這樣說！」徐巧芯回應說，「我聽起來就是這樣啊！」兩人就在現場吵得不可開交。
一旁等待質詢的國民黨立委王育敏急忙跑到吳思瑤旁勸架，韓國瑜此時也在主席台上介入表示，各位委員同仁，報告兩個重點，第一、請尊重質詢委員；第二、專案報告是用即問即答方式進行，由委員跟官員共同使用詢答時間，基於互相尊重，共同遵守此項規定，謝謝徐巧芯跟陳建仁。
不過，徐巧芯與吳思瑤仍繼續吵架，吳思瑤酸徐巧芯做鬼臉，「很難看的表情欸！」，徐巧芯則回嘴「很可愛！跟你一樣可愛！」
韓國瑜請下一位質詢的民進黨立委鍾佳濱上台，並跟大家表示，今天是鍾佳濱生日，所有委員跟官員用掌聲歡迎，但是他也不小心口誤稱呼為「今天壽星徐佳濱委員」，韓國瑜急忙更正時笑說，「啊哈哈不好意思，鍾佳濱委員，我也被影響了。」